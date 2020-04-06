Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Parayla maske satmak yasaktır

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün ikinci kez video konferans yöntemiyle toplandı. Tarabya Köşkü’nde yapılan kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Açıklamaları şöyle;

Parayla maske satmak yasaktır

Parayla maske satışı yasaktır. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stoğumuz vardır. Devlet olarak vatandaşlarımıza ücretsiz maske ulaştırmakta kararlıyız. Çalışan ve görevli olanlar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evde kalmasını sağlayarak insan hareketliliğini asgari düzeye indireceğiz. Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe Havalimanı’nın olduğu alanlara hastane yapıyoruz. 45 gün içinde bitirip vatandaşımızın hizmetine sunacağız.

Test sayısında günlük 20 bini geçerek önemli bir eşiği daha aştık

İnsan hareketliliğini asgari düzeyde indirmeye kararlıyız. İnşallah bu musibetten tamamen kurtulacağız. Test sayısında günlük 20 bini geçerek önemli bir eşiği daha aştık. Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Test sayısında günlük 20 bini geçerek önemli bir eşiği daha aştık.

Birlik, beraberlik ve dayanışma için şükranlarımı sunuyorum

ABD ve Avrupa’daki gelişmeleri takip ediyoruz. Covid-19 bulaşan hastalarımızın yurt dışı hikayesinin bulunması, bu ülkelerde önlem alınmadığının göstergesidir. Her şeye rağmen Türkiye sağlıktan gıdaya ve temizlik malzemelerine kadar iyi bir yerdedir. Sergilenen birlik, beraberlik ve dayanışma için şükranlarımı sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal’in imzasıyla yayınlanan Tekalif-i Milliye emiriyle varını yoğunu ortaya koymuş milletiz.

İnfaz düzenlemesi inşallah yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanacaktır

Şu ana kadar kampanyamızda toplanan para 1 milyar 500 milyon lirayı buldu. Ayrıca 43 milyon lira da SMS olarak toplandı. Hastalığı yayma tehlikesi olan bina, sokak, cadde, köy, ilçe düzeyindeki kimi yerleri tümüyle karantinaya alıyoruz. İnfaz düzenlemesi inşallah yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanacaktır. Kredi garanti fonunun destek rakamını ve kapasitesini artırdık. KOSGEB geri ödeme desteklerinden faydalanan 136 bin işyerine Haziran’a kadar banka kredi ödemelerini de erteleme imkanı sağlıyoruz.