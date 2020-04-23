Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Ertelemeyi fırsata dönüştürmeliyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’yla ilgili fikrini milli futbolcularla paylaştı.

“Şenol hocamızla bi rlikte şampiyonaya sıkı bir şekilde hazırlandığınızı biliyorum. Salgın hastalık sebebiyle şampiyonanın ertelenmesini daha iyi hazırlık için fırsata dönüştürmeliyiz. Bugünkü Milli Takım kadromuzun ülkemize uzun zamandır hasret kaldığı başarıları tattıracak güçlü bir ekip olduğuna yürekten inanıyorum. İnşallah bu kadro uluslararası alandaki başarılarıyla tarihe geçecektir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyuncularıyla video konferans yöntemiyle görüşme düzenledi. Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı. Futbolculara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım futbolcularıyla telekonferans yoluyla da olsa bir araya gelmekten gurur duyduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporu durma noktasına getiren koronavirüs salgını nedeniyle, gelişen süreç hakkında Milli Takım’la fikir alışverişinde bulundu, EURO 2020’nin ertelenmesine değindi.

‘Milletimize zaferin sevincini yaşatmanızı bekliyoruz'

“Şenol hocamızla birlikte şampiyonaya sıkı bir şekilde hazırlandığınızı biliyordum. Salgın hastalık sebebiyle şampiyonanın ertelenmesini daha iyi hazırlık için fırsata dönüştürmeliyiz. A Milli Takım kadromuzun ülkemize uzun zamandır hasret kaldığı başarıları tattıracak güçlü bir ekip olduğuna yürekten inanıyorum. Karşımda teknik yetenek yanında 83 milyonluk bir milleti temsil ediyor olmanın sorumluluğu ve şevkiyle teçhiz edilmiş bir kadro görüyorum. Gençlerimizde bu azmi, bu kararlılığı, bu heyecanı, bu kabiliyeti görüyorum. İnşallah bu kadro uluslararası alandaki başarılarıyla tarihe geçecektir. Sizlerden futbol aşkıyla yürekleri coşan milyonlarca vatandaşımıza kendi Milli Takımları’nın zaferinin sevincini de yaşatmanızı bekliyoruz. Ülkemizi temsil ederken ortaya koyacağınız emek ve gayret için şimdiden her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

‘Futbolcularımız öncülük etmeli’

“Milyarlarca insan uzun bir dönemin ürünü alışkanlıklarını, önceliklerini, hayata bakışını değiştirmek zorunda kaldı. Ye ni dönemde hem beden sağlığı hem ruh dinginliği için insanların spora daha çok sarılacaklarını düşünüyoruz. Hayatın her alanında yeni bir dönem açılırken spora ve özellikle de futbola çok önemli görevler düşecektir. Ekonomik boyutunun asli işlevinin önüne geçtiği sporun yeni dönemde asıl mahiyetine tekrar kavuşmasını diliyoruz. Bunun yolu da profesyonel sporcularımızın içlerindeki amatör ruhu ve disiplini hiçbir zaman kaybetmemelerinden geçiyor. En popüler spor dalının temsilcileri olan futbolcularımızın bu konuda öncülük etmesi, örnek olması gerekiyor. Bunu en çok da A Milli Ta kım’da ülkemizi temsil etme şerefine erişmiş sizlerden bekliyoruz. Esasen Türkiye’nin sporda büyük başarılar elde etmesi için şartlar hiç olmadığı kadar uygundur. Ülkemizin spor altyapısı ve sporcu yetiştirme kapasitesi geçmişle mukayese edilemeyecek düzeye gelmiştir.”

‘Evdekal, hareketsiz kalma’ kampanyasına davet

A Milli Takım’ın yaş itibarıyla da genç, dinamik olduğuna değinen Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı: “Allah yüreğinizde ferahlık, vücudunuza güç kuvvet, tekniğinize mükemmellik versin. Sözlerime son vermeden önce buradan vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Salgın hastalık sebebiyle sokaklardaki insan hareketliliğini en aza indirmeye çalışıyoruz. Ancak bu insanlarımızın vücutlarının tamamen hareketsiz kalması anlamına gelmiyor. Evde kalarak da vücudu çalıştırmak mümkündür. Bunun için tüm vatandaşlarımızı ’Evde kal, hareketsiz kalma’ kampanyamıza katılmaya davet ediyorum.”

'Bu güzel iklimi kupalarla taçlandıralım’

“Tarihimizde ilk defa ilk ve ortaöğretim düzeyinden itibaren yetenek taramalar ıile gençlerimizi doğru spor branşlarına yönlendirecek bir sistem kurduk. Yurtdışıyla olan sıkı bağlarımız sayesinde hemen her ülkedeki gelişmeleri yakından takip edebilme imkanına sahibiz. Gençlerimizin spora ilgisi ve ailelerin verdiği destek en yüksek seviyededir. Madem her şey hazır öyleyse gelin hep birlikte bu güzel iklimi büyük zaferlerle, başarılarla, kupalarla taçlandıralım. Milli futbolcularımız da bu yeni dönemin lokomotifliğini üstlensinler. Ben sizlere güveniyorum.”