Türkiye bir yanıyla o korkunç gecede hayatını kaybeden şehitlerini rahmetle anarken, bir yanıyla da darbecileri ‘Milletin Gücü’yle bertaraf etmenin gururunu bir kez daha yaşadı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamındaki etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden yürüyerek 15 Temmuz Anıtı’na çelenk bıraktı. Anıta yürüyen Erdoğan’a bazı şehit yakınları ve gaziler de eşlik etti.

"Dört bir yandan milyonlarca kahraman"

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı’na katıldı. 15 Temmuz Şehitler Abidesi’nin önünde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz’un ülkemiz için terörle mücadele adına bir milat olduğunun altını çizerek sözlerine şöyle devam etti: “Eğer güçleri yetseydi, Türk milletini Anadolu’dan ve Avrupa’dan kazıyıp atmak, İslam’ın tüm izlerini bu topraklardan silmek isteyenlerin bayram edeceğinden emin olunuz. Hamdolsun, Allah’ın yardımı ve milletimizin direnişi sayesinde güçleri yetmedi ve darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Bazen tek bir kahraman koskoca bir milletin kaderini değiştirir. 15 Temmuz’da ülkemizin dört bir yanında milyonlarca kahraman ortaya çıkmış ve kendileriyle birlikte tüm milletin geleceğine damga vurmuştur.”

"Varlık yokluk mücadelesinin son halkası"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca şu konulara vurgu yaptı: “Her kim 15 Temmuz’u küçümsemeye, önemsizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya, karikatürleştirmeye çalışıyorsa bilin ki amacı, işte bu derin tarihi anlamı gölgelemek, gözlerden kaçırmaktır. 15 Temmuz, bu topraklarda yaşadığımız, asırlar boyunca verdiğimiz varlık yokluk mücadeleleri zincirinin en son halkasıdır. Hep birlikte ’önce Türkiye’ dediğimiz sürece, bu Meclis’in çatısı altındaki görüş ayrılıklarının, tartışmaların, müzakerelerin hepsi de makbulümüzdür, hatta zenginlik kaynağımızdır. Yüce Meclis’in çatısı altında görev yapan, kalbi millet ve memleket sevdasıyla yanıp tutuşan herkesi büyük ve güçlü Türkiye davamıza destek olmaya davet ediyorum. Gelin şehitlerimizin emanetine hep beraber sahip çıkalım, gelin bu ülkeyi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıralım.”



