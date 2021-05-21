2020-2021 sezonunda hem lig şampiyonluğunu hem de Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Beşiktaş, zafer kutlamasını önceki akşam Vodafone Park’ta yapmıştı. Siyah-Beyazlılar dün ise Türkiye’nin zirvesindeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Futbol Takımı’nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Siyahlı-Beyazlı yönetici, teknik heyet ve futbolcularla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de kabulde yer aldı.

İmzalı forma takdim edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Siyah-Beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın ve Kara Kartal’ın oyuncularını çifte kupa zaferi nedeniyle tebrik ederek onlara Şampiyonlar Ligi’nde başarı diledi. Ziyarette başkan Çebi, Beşiktaşlı oyuncuların imzaladığı kırmızı ve beyaz renkli Beşiktaş formalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim etti.