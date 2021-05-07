Cumhurbaşkanı Milli sporcularla iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Milli sporcularla biraraya geldi. Erdoğan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanan sporcularla Çankaya Köşkü’nde iftar yaptı. Pandemi kurallarının uygulandığı kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da yer aldı.

20 sporcu katıldı

Erdoğan iftarda; Nisanur Erbil, Ferhat Arıcan, Büşra Işıldar, Elif Çolak, Sıla Karakuş, Süleyman Atlı, Taha Akgül, Adem Asil, Süleyman Karadeniz, Yunus Emre Başar, Murat Fırat, Muhammed Furkan Özbek, Rıza Kayaalp, Sümeyye Kentli, Rabia Kaya, Şaziye Erdoğan, Berfin Altun, Melike Günal, Zeliha Ağrıs ve Hatice Kübra İlgün’le bir araya geldi.



