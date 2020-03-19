Erdoğan, yaklaşık 4.5 saat süren bakanlar kurulu toplantısının ardından ulusa seslendi. Virüsle mücadelede izlenmesi gerekenleri tekrar hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan,“Açıklanan tedbirlere hep birlikte hassasiyetle riayet edersek, evde kalma süresini 3 haftayla sınırlı tutabiliriz” dedi.

‘Her şeyi evden yapma vakti’

Erdoğan şöyle devam etti: “Bireysel temizliğimize çok önem vermeliyiz. Vakit, yapabileceğimiz her şeyi evimizden yapma vaktidir. Dış dünya ile fiziki münasebetimizi asgariye indirmeliyiz. Mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız, evinden çıkmamalı, kimseyle temas etmemelidir. Yaşlılarımızı koruyacak, kollayacağız. 65 yaş üstündeki tüm yaşlılarımıza maske ve kolonya dağıtacağız. Paniğe kapılmadan önce ALO 184 hattını aramalıyız.”

100 milyar TL’lik destek paketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye nefes olacak 100 milyar TL’lik bir destek paketinin detaylarını da aktardı. Erdoğan,konuşmasının finalinde ise 80 milyonu tek vücut haline getirecek şu mesajı verdi: “Hiçbir virüsün Türkiye’den, Türk milletinin birliğinden beraberliğinden, kardeşliğinden, aldığımız ve alacağımız tedbirlerden daha büyük olamayacağını tekrar ederek, hepinize sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.”