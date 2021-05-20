Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelerek sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleşide yeri değişen Şampiyonlar Ligi finali ve Formula 1 organizasyonu hakkında açıklamalarda bulunurken Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ve Lille'de forma giyen üç milli oyuncu hakkında görüşlerini aktardı.

"2023 Şampiyonlar Ligi finalini verme taahhüdünde bulundular"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeri değişen organizasyonlar hakkında, "Gerek UEFA, gerek Formula 1 konusunda bana göre siyasi bir karar aldılar. 1-2 yıl öncesinden, özellikle Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'de oynanacağına dair kararı bildirmişlerdi. Ne zaman ki İngiliz liginden 2 takım finali oynama hakkını kazanınca birden ibre değişti."

"Önce İngiltere, sayın Başbakana da ulaşamadık, bu işte çok baskı yaptı. Biz de UEFA'ya bu konuda gerekli baskıları, gerek oradaki arkadaşımız vasıtasıyla gerekse İngiltere'deki bakanlar aracılığıyla yaptıysak da bize 2023 Şampiyonlar Ligi finalini verme taahhüdünde bulundular ve Portekiz'e bu seneki Şampiyonlar Ligi finalini kaydırdılar."

"Formula 1'de de geçen yıl bizde gerçekten çok başarılı bir organizasyon yapıldı ve F1'le ilgili olarak da katılımcıların hepsi de bizde gerek organizasyonun gerekse pistin onlar için çok verimli olduğunu, güzel olduğunu söylediler. Bu sene de öncelikle bize bunun verildiğini söylediler ama sonra bir anda tekrar buradan farklı bir yere Formula 1'i de kaydırdılar" ifadelerini kullandı.





Yabancı futbolcu sınırı ve Beşiktaş'ın şampiyonluğu hakkında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ın şampiyonluğu hakkında da açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çekirdekten yetişen Sergen kimin öğrencisi? Serpil Hamdi Tüzün. Sergen'i, Rıza'yı o yetiştirdi. Şimdi de geldi, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı. Son anlarda tökezleme durumuyla karşı karşıya kaldıysa da işi bitirdi. Sergen'le beraber performansı yüksek bir Beşiktaş gördük. Bütün üzüntümüz Kovid-19 belasıyla sahaların tadını alamadık. Ekranlardan izlemekle bu işin tadı olmuyor. Tribün farklı bir zevk veriyor. Tribün olmayınca ne sahadaki oyuncu bu işin zevkini alabiliyor ne de futbolseverler bu işin zevkini alabiliyor" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz ve Lille'de görev yapan üç milli oyuncu hakkında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Takım ve Lille'de forma giyen üç milli oyuncu hakkında da şunları söyledi: "Küresel futbolcu noktasında ben yerli futbolcularımıza önem vermemiz gerekir diyorum. Eğer biz Milli Takımımızın güçlü olması için çekirdekten yetişme futbolcularımızın olması lazım. Milli takımımız biraz kıpırdanıyorsa yurt dışında birçok yerlerde oynayan futbolcuları çağırmak suretiyle güç katıyor. Ama içeride yetişme olsa bizim Milli Takımımızı çok daha güçlü olacak. Lille'de Burak son haftalarda bayağı performansı yüksek neticeler aldı. Hat-trick yaptığı maçlar oldu."

"Dün akşam konuştuk kendisiyle. Aynı takımda Burak var, Yusuf var, Zeki var; üçünün de orada oynaması Türkiye olarak Fransa gibi bir ülkede üç evladımızın aynı takımda oynaması büyük önem arz ediyor. Şampiyon olmaları da bizim bu üç evladımız için büyük gurur. Erbakan Hocalarımız hep şunu söylerdi: İntaç, intaç, intaç, yani netice. Ben futbol oynadım ama şimdi orta sahada top çevirmekle netice olur mu? Olmaz. Futbolun neticesi ne? Gol. Golü atmadıktan sonra orta sahada top çevirmişsin, hiçbir işe yaramaz."

(Hürriyet)



