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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olimpiyatlarda mücadele eden milli sporculara tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele eden milli sporcuları Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla kutladı.

10 Ağustos 2021, Salı 11:37 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olimpiyatlarda mücadele eden milli sporculara tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tokyo 2020’den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Milli Takımı’mızı canı gönülden tebrik ediyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılan milli sporcuları tebrik etti.

Erdoğan, "Tokyo 2020’den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Milli Takımı’mızı canı gönülden tebrik ediyorum. Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye’yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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