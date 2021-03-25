Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Kasapoğlu'nun telefonundan soyunma odasına canlı bağlantı yaparak Şenol Güneş ve Burak Yılmaz ile konuştu. Takımı en içten duygularla kutladığını belirten Erdoğan, galibiyetin Türkiye'ye büyük moral olduğunu söyledi.
Hollanda galibiyetinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milliler'i kutladı. Karşılaşmanın bitiminde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir soyunma odasına inerek oyuncuları tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bakan Kasapoğlu'nun telefonundan canlı olarak soyunma odasına bağlanarak teknik direktör Şenol Güneş ve takım kaptanı Burak Yılmaz ile konuştu. Tüm takımı en içten duygularla kutladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu galibiyetin tüm Türkiye'ye büyük moral olduğunu vurguladı.