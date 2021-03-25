Hollanda galibiyetinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milliler'i kutladı. Karşılaşmanın bitiminde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir soyunma odasına inerek oyuncuları tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bakan Kasapoğlu'nun telefonundan canlı olarak soyunma odasına bağlanarak teknik direktör Şenol Güneş ve takım kaptanı Burak Yılmaz ile konuştu. Tüm takımı en içten duygularla kutladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu galibiyetin tüm Türkiye'ye büyük moral olduğunu vurguladı.