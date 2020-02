Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış törenine katıldı.

Bir süredir yenileme çalışmaları devam eden ve Türk sporunun sembol tesislerinden olan Burhan Felek'in atletizm stadı ve çalışma salonlarının hizmete açıldığını dile getiren Erdoğan, spor dünyasına hizmetlerde bulunan güzide tesise adı verilen merhum Burhan Felek'i rahmetle andı.

Tesisin kente ve Türk sporuna hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, İstanbul'un en köklü spor tesislerinden Burhan Felek'in hizmete girdiği günden bu yana 500'e yakın ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını, burada nice sporcuların yetiştiğini anlattı.

LARKİN'E MİLLİ FORMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen ve A Milli Basketbol Takımı formasını giyecek olan Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Shane Larkin ile sohbet etti ardından da Larkin'e A milli basketbol takımı forması hediye etti.

Futbol oynadığı dönemlerde bu tesiste maçlara çıktığını dile getiren Erdoğan, tesisin her bakımdan günün ihtiyaçlarına göre inşa edilerek sporcuların hizmetine sunulmasından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan yatırımlarla 2002'de ülke çapında 12 olan atletizm pistinin bugün itibarıyla 56'ya çıktığını vurgulayarak, Burhan Felek Atletizm Stadı'nın ve çalışma salonlarının yeni haliyle uluslararası müsabakalar için gereken her türlü yeni imkana da kavuştuğunu anlattı.

Tesiste Uluslararası Atletizm Federasyonu standartlarında doğal çim saha ve 8 kulvarlı atletizm pisti bulunduğunu belirten Erdoğan, tesisin 60 metre uzunluğunda 5 kulvarlı ısınma pistine, bin 800 metrekare kapalı alana sahip atletizm salonuna ve 2 bin 425 seyirci kapasiteli kapalı tribüne sahip olduğunu söyledi.

Erdoğan, ayrıca tesis bünyesinde halter ve kondisyon salonları, engelli atletizm sporcuları salonu, rehabilitasyon merkezi, karate, tekvando, judo, temel jimnastik, pilates ve masa tenisi salonları bulunduğunu aktardı.

"Milletimiz bu tesislerden azami düzeyde istifade etsin istiyoruz"

Sporcuların dinlenebileceği kitap ve kahve mekanıyla geleneksel çocuk oyunları ve zeka oyun alanlarının da tesiste yer aldığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Buradan tüm gençlerimize ve sporcularımıza şu müjdeyi de vermek istiyorum, Burhan Felek Tesisleri haftanın 7 günü ve günün 24 saati hizmet verecektir. Gençler günün her saatinde burada spor yapabilecek, kitap okuyabilecek, zamanını geçirebilecektir. Bu uygulamayı ülkemizdeki diğer spor tesislerimizde de başlatıyoruz. Böylece gündüz çalışan vatandaşlarımız ve okula giden öğrencilerimiz uygun oldukları saatlerde buradaki spor salonlarını, yüzme havuzlarını ve diğer imkanları kullanabileceklerdir. Biz bu tesisleri günün büyük bölümünde boş dursunlar, çürüyüp gitsinler diye yapmıyoruz. Milletimiz bu tesislerden azami düzeyde istifade etsin istiyoruz. Spor tesislerimizin en verimli şekilde kullanımını sağlamak için gereken her adımı atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Her alanda olduğu gibi sporda da hamdolsun son 17 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik. Ülkemizin istinasız her şehrini stadyumlarla, yüzme havuzlarıyla, spor salonlarıyla, kortlarla, kayak merkezleriyle, mahalle tipi spor alanlarıyla donattık. Bugüne kadar spor tesislerimiz için yaptığımız toplam yatırım rakamı 9,5 katrilyon liradır eski rakamla."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de dört mevsimi de doya doya yaşandığını dile getirerek, bu durumun farklı spor branşlarında kolayca faaliyet yapabilme imkanını tanıdığını söyledi.

Tesis yatırımlarıyla ülkeyi spor turizminde de dünyanın göz bebeği haline getirdiklerini belirten Erdoğan, huzur ve güven ortamının sağladığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tabiat ve kış sporlarının cazibe merkezine dönüştüğünü, Hakkari'nin dağlarında artık kadın ve erkeğiyle tüm vatandaşların ve sporcuların kayak yapabildiğini anlattı.

Erdoğan, sporun dünyada gittikçe büyüyen dev bir endüstriye, büyük ekonomik pazara dönüştüğünün farkında olduklarını, adımların da buna göre atıldığını ifade etti.

Tesislerin kalitesinin spor turizminin artmasını ve ciddi bir ekonomik kaynak haline dönüşmesini sağladığını, tesisleşme hamlesiyle Türkiye'nin her türlü uluslararası spor organizasyonunda öne çıkan ve takdirle takip edilen bir ülke haline geldiğini vurgulayan Erdoğan, yatırımlar ve inşa edilen tesisler sayesinde lisanslı ve faal sporcu sayısında da adeta bir patlama yaşandığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de 9,5 milyon lisanslı sporcu, 4,6 milyon faal sporcu, 272 bine yakın antrenör bulunduğunu belirterek, sadece okulların düzenlediği spor faaliyetlerine katılan gençlerin sayısının da yaklaşık 2,5 milyona ulaştığını dile getirdi.

Bu yıl uluslararası müsabakalarda kazanılan madalya sayısındaki büyük artışın yüzleri ağarttığını aktaran Erdoğan, bu başarıların tesadüfi olmadığını, çok büyük bir emeğin neticesi ve daha güzel günlerin habercisi olduğunu söyledi.

"Sporcular yüzde yüz bursla eğitim hakkına kavuşuyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl olimpiyatlarda sporcuların atacağı adımlarda büyük bir beklentileri olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek tüm sporcularımıza inanıyor ve güveniyoruz. Gerek bireysel gerek kolektif sporlarda inanıyorum ki başarıları yakalayacağız. Bununla yetinmiyor kendilerine her türlü imkanı da sağlıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız sporcu yetiştirmede yaşadığımız sıkıntıları ortadan kaldıracak devrim niteliğinde bir adım attı. Artık yetenekli gençlerimiz okul mu, spor mu ikileminde kalmayacak. Uluslararası organizasyonlara ülkemizi temsil etmiş sporcular anlaşma sağlanan 28 vakıf üniversitesinde yüzde yüz bursla eğitim ve öğretim görme hakkına kavuşuyor. Böylece gençlerimizin müsabakalara hazırlanmak için ayırdıkları vakit sebebiyle diğer arkadaşlarına göre dezavantajlı konuma düşmelerinin önüne geçiliyor."

"Sportif imkanları herkes için ulaşılabilir hale getirmenin gayreti içindeyiz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, 'Spor herkes içindir' ilkesine gönülden inanıyoruz. Bu anlayışla sportif imkanları herkes için ulaşılabilir hale getirmenin gayreti içindeyiz. Ülkemizin tüm şehirlerini, ilçelerini, mahallerini tesislerle donatarak, sporu insanlarımızın ayağına götürüyoruz. Buradan tüm vatandaşlarımızı spor yapmaya davet ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Türk sporuna yeni yıldızlar kazandırmak için uygulamaya geçirdikleri bir başka çalışmanın da Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi olduğunu belirtti.

Bu projeyle potansiyeli olan çocukları daha körpe bir fidanken keşfedip spora kazandırdıklarını dile getiren Erdoğan, ilkokul 3. sınıftaki öğrencilere uygulanan sportif taramalar sonucunda çocukların uygun oldukları branşlara yönlendirildiğini söyledi.

Erdoğan, geçilen dönemde 802 bin gencin bu taramadan geçtiğini vurgulayarak, bu çalışmayla önlerindeki dönemde Türkiye'nin uluslararası alanda başarılı sporcu sayısında adeta patlama yaşanacağına inandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz, 'Spor herkes içindir' ilkesine gönülden inanıyoruz. Bu anlayışla sportif imkanları herkes için ulaşılabilir hale getirmenin gayreti içindeyiz. Ülkemizin tüm şehirlerini, ilçelerini, mahallerini tesislerle donatarak, sporu insanlarımızın ayağına götürüyoruz. Buradan tüm vatandaşlarımızı spor yapmaya davet ediyorum. Avrupa'nın en genç, en dinamik nüfusuna sahibiz. Avrupa'nın en genç ve modern spor tesisleri de bizde. Bunların üzerine yenilerini ekliyor, proje üstüne proje geliştiriyoruz. Şimdi yeni bir kampanya daha başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir köşesinde uygun olan her yere, tam 10 bin pota yerleştiriyoruz. Böylece vatandaşlarımız diledikleri her zaman basketbol oynama imkanına kavuşacak. Bu vesileyle basketbolseverlere bir de müjde vermek istiyorum. Üst üste 3 defa EuroLeague'in en değerli oyuncusu seçilen basketbol sporunun önemli isimlerinden Shane Larkin, artık ay yıldızlı formayla mücadele edecek. Vatandaşlığımıza aldık, imzasını üç gün önce attım. Böylece milli takımımızdaki bu tür güçlenme, meydana gelen sinerji inanıyorum ki kendi bünyemizde de çok daha farklı bir adımın atılmasına vesile olacaktır. Artık 12 Dev Adamımız inşallah sahaya çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır, Shane Larkin'in katılımıyla. Ülkemiz vatandaşlığı hayırlı olsun diyor, kendisine başarılar diliyorum."

"Biz daima gençlere güvendik ve bugün de güveniyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir başka önemli karar daha alarak yüzme havuzlarını günün 24 saati açık hale getirdiklerini aktararak, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında yıl sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzmeyi öğreteceklerini, bunun Gençlik ve Spor Bakanlığının en önemli adımı ve kararı olduğunu ifade etti.

Mahalle tipi sahalar ile bütün imkanları çocukların ayağına götürdüklerine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar ülke genelinde 2 bin 425 mahalle ve okul sahası inşa ettik. Bunlara ilave olarak, 1018 mahalle tipi sahamızın yapımı da sürüyor. İstanbulumuzun da her ilçesini yüzme havuzları, kortlar, atletizm pistleri, basketbol, futbol ve voleybol sahalarıyla donatmaya devam edeceğiz. Tabii bu vesileyle Voleybol Milli Takımımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Zira Dünya Şampiyonasına katılma vizesini de aldılar. Bu sahalarda ter döken evlatlarımızın arasından geleceğin şampiyonları çıkacak. Diğer yandan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerimizi geliştiriyoruz. Hala 22 ilimizde faaliyetlerine devam eden Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nde 696'sı gündüzlü, 439'u yatılı olmak üzere, toplam 1135 sporcumuz bulunuyor. Buralarda yetişen sporcularımız dünyanın dört bir yanında ülkemizi temsil ediyor. Biz daima gençlere güvendik ve bugün de güveniyoruz. Bunu da lafta bırakmadık. Yaptığımız icraatlarla açıkça gösterdik. Gençlerimizin potansiyelini en üst seviyede kullanabilmesi için her alanda kendilerine destek oluyoruz. Gençlik merkezlerimizi bu amaçla kurduk ve yaygınlaştırıyoruz. Hala 81 ilimizde 327 gençlik merkezimiz faaliyet gösteriyor. Buralarda gençlerimizle birlikte geleceğimiz için haller kuruyor, birlikte düşünüyor, çalışıyor ve birlikte üretiyoruz. Mutlu ve güçlü bireyler olmalarına katkı sağlamak amacıyla sosyal, kültürel, sportif ve gönüllü faaliyetler gerçekleştiriyoruz."

Erdoğan, katılımcılık ilkesine verdikleri önemin gereği olarak bu merkezlerde gençleri karar alma süreçlerine dahil ettiklerini vurgulayarak, eğitim-öğretimden istihdama, girişimcilikten yabancı dile, kodlamadan müziğe ve sanata kadar her alanda gençlerin beklentilerine cevap verecek faaliyetler yürüttüklerini dile getirdi.

Bu merkezlerin ülkenin her köşesinde ulaşılabilir olmasını sağlamak amacıyla geçilen yıldan itibaren okullarda, üniversitelerde ve yurtlarda Genç Ofis kurmaya başladıklarını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gençlik merkezi faaliyetlerine katılmak isteyen ama ulaşım sıkıntısı çeken öğrencilerimiz kendi okullarındaki Genç Ofisler aracılığıyla istedikleri faaliyetlerden istifade edebiliyorlar. Şu ana kadar 60 Genç Ofisimiz hizmete açıldı. İnşallah yakında bunları tüm üniversitelerimize yaygınlaştıracağız. Gençlerimize bir başka önemli hizmetimiz de gençlik kamplarıdır. Her yıl onbinlerce gencimizi ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçlarını karşılayarak, kamp tesislerimizde ağırlıyoruz. Kamplarımızı, deniz, doğa, girişimcilik, bilim, edebiyat, iletişim, ekolojik tarım ve hayvancılık gibi özel temalarla düzenliyoruz. Hala faaliyette olan 39 kamp tesisimizde geçtiğimiz yıl ağırladığımız gençlerimizin sayısı, 124 bini geçti. Bu kapasitenin artırılması için çalışmalarımız devam ediyor."

"Sevgili gençler, bizim medeniyetimiz bir gönül medeniyetidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek yıl en az bir milyon genci gönüllülük faaliyetlerinde görmeyi hedeflediklerini belirtti.

Erdoğan konuşmasında, gençlere, "Sevgili gençler, bizim medeniyetimiz bir gönül medeniyetidir." diye seslendi.

Gençleri medeniyetin bu yönüyle buluşturacak çalışmaları ihmal etmediklerini belirten Erdoğan, "Milletimizin değerler dünyasını yansıtan faaliyetlerle gençlerimiz hem gönüller kazanıyor hem de büyük bir hayat tecrübesi ediniyorlar. Mesala, geçtiğimiz hafta Elazığ'da yaşanan deprem sonrası bölgeye giden gönüllü gençlerimiz orada binlerce vatandaşımızın hayatına dokundu. Bu hayırlı faaliyete katılarak örnek bir davranışı ortaya koyan gençlerimizin her birini canıgönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

Dünyanın neresinde olursa olsun mazlumlara el uzatan ve gönül köprüleri kuran gençlerle iftihar ettiklerini dile getiren Erdoğan, "İnşallah bu güzel örnekler daha da çoğalacak. Önümüzdeki yıl en az bir milyon gencimizi gönüllülük faaliyetlerinde görmeyi hedefliyoruz. Buradan Türkiye'nin bütün gençlerini, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın öncülüğünde yürütülecek çalışmalarda gönüllü olmaya davet ediyorum. Bizim sadece kariyerine odaklı değil, asıl olarak sorumluluk sahibi, öz güveni yüksek ve arkadaşlarıyla omuz omuza vermeyi bilen bir nesle ihtiyacımız var. Türkiye'nin geleceğini işte bu bilinçle hayata bakan gençlerimiz inşa edecektir." ifadesini kullandı.

Gençlerin sorumluluk sahibi olması için yapılacak en doğru çalışmanın onların hayallerini yine onların elleriyle gerçeğe dönüştürmek olduğuna işaret eden Erdoğan, "Bu amaçla her yıl, 'fikir sizden, destek bizden' sloganıyla proje destek çağrısına çıkıyor, on binlerce gencimizin hayalini gerçekleştirmesine katkı sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl gençlerimizin birbirinden kıymetli binbir projesine 17,5 milyon lira maddi destek verdik. Gençlerin hayallerine omuz vermeye, yollarını açmaya, fikirlerini hayata geçirme yolunda onlara destek sağlamaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Üniversite sayısını 76'dan 207'e, üniversite öğrencisi sayısını 1,6 milyondan 8 milyona yükselttik"

İnsan hayatında en büyük farkın eğitimle oluştuğunu bildikleri için 17 yılda en büyük yatırımı bu alana yaptıklarına vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde üniversite eğitimin her bir gencimiz için erişebilir, ulaşılabilir kılan yine biz olduk. Üniversite sayısını 76'dan 207'e, üniversite öğrencisi sayısını 1,6 milyondan 8 milyona yükselttik. Hayallerini gerçekleştirmek için üniversiteye giden gençlerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla adeta bir yurt inşa etme seferberliğini başlattık. Yükseköğrenim yurtlarının sayısını parasal olarak söylüyorum, 11,3 katrilyon liralık bir yatırımla 190'dan 775'e, yatak kapasitesini ise standartları fevkalade yükseltilmiş olarak 182 binden 678 bine taşıdık. Yurtlarda kalan gençlerimiz sadece öğrenim hayatlarını sürdürmekle kalmıyor, aynı zamanda bu memleket için katma değer üretiyor. Mesala, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde yurtlarda kalan öğrencilerimiz 2 milyon fidanı toprakla buluşturdu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteye giden her öğrenciye kredi veya burs vererek eğitim-öğretim hayatını kolayca sürdürmelerini sağladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sadece 2019 yılında yaklaşık 2,5 milyar liralık kredi veya burs ödemesi gerçekleştirdik. İlave olarak yurtlarımızda kalan gençlerimize 2019 yılı içerisinde 1,5 katrilyonluk liraya yakın beslenme yardımında bulunduk. Yetişmelerine bir nebze dahi olsa katkı sağladığımız her vatan evladı bu topraklara ektiğimiz tohum, diktiğimiz fidanlar olacaktır. Rabb'im yarınların büyük Türkiyesi için emek sarf eden herkesin yolunu açık, işini kolay eylesin." diyerek konuşmasını tamamladı.