Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ve Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman’ı telefonla arayarak, Anadolu Efes’in Turkish Airlines Euroleague şampiyonu olması dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "THY Avrupa Ligi şampiyonu olarak başarılarına bir yenisini daha ekleyen, bir kez daha göğsümüzü kabartan ülkemizin gururu Anadolu Efes basketbol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

DHA







