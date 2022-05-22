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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes'e tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkish Airlines EuroLeague'de üst üste 2. kez şampiyon olma başarısı gösteren Anadolu Efes'i tebrik etti.

22 Mayıs 2022, Pazar 00:10 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes'e tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ve Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman’ı telefonla arayarak, Anadolu Efes’in Turkish Airlines Euroleague şampiyonu olması dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "THY Avrupa Ligi şampiyonu olarak başarılarına bir yenisini daha ekleyen, bir kez daha göğsümüzü kabartan ülkemizin gururu Anadolu Efes basketbol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

DHA


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