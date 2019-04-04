  • Haberler
  • Tekvando
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altın madalya kazanan tekvandoculara kutlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altın madalya kazanan tekvandoculara kutlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporculara tebrik telgrafı gönderdi.

04 Nisan 2019, Perşembe 14:33
- A +
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altın madalya kazanan tekvandoculara kutlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuları kutladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Oğuzhan Mustafa Örnek, Gülsena Karakuyulu, Mevlüt Pekcan ve Mustafa Yılmaz'a tebrik telgrafı gönderdi.

Erdoğan, 30 Yaş Üstü Erkek Takımın altın madalya kazanması dolayısıyla Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin'e de bir telgraf göndererek, tebriklerini iletti.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.