Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 27 numaralı Gaziantep FK forması

Fas İş Konseyi Başkanı olan ve Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile birlikte Fas’ta bulunduğu için geçtiğimiz günlerde yapılan Kulüpler Birliği Vakfının toplantısına katılamamış, ülkeye dönüşünün ardından ise kulübün Başkan Yardımcısı Mahsum Altunkaya ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’nde görüştü. Başkan Büyükekşi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kulüp çalışmaları ve “Gaziantep Tek Yürek Kampanyası” hakkında bilgiler verdi.

Erdoğan’a 27 numaralı forma

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Büyükekşi ve Başkan Yardımcısı Altunkaya, samimi bir ortamda geçen ziyaret sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a üzerinde, “Recep Tayyip Erdoğan” yazılı 27 numaralı Gaziantep FK formasını takdim etti. Başkan Büyükekşi ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, önümüzdeki günlerde Senegal’e yapacağı ziyaret sırasında, Senegal Cumhurbaşkanına hediye edilmek üzere Gaziantep Futbol Kulübü’nün Senagalli oyuncusu Papy Djilobodji’nin imzaladığı 3 numaralı Gaziantep Futbol Kulübünün formasını da takdim etti.

Cumhurbaşkanı'ndan kutlama

Görüşme sonrası bir değerlendirme yapan Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Yardımcımız Mahsum Altunkaya ile birlikte bizleri kabul ederek kulüp çalışmalarımızla ilgili bilgiler aldı. Fas İş Konseyi Başkanı olduğum için Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’la Fas’ta düzenlenen iş konseyi toplantısına gitmiş ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında düzenlenen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına katılamamıştım. Cumhurbaşkanımıza, kulübümüzün genel durumu ve yürüttüğümüz Gaziantep Tek Yürek Kampanyası ile ilgili bilgiler de verdik. Önümüzdeki günlerde Senegal’e gidecek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gaziantep FK oyuncusu Senegalli Papy Djilobodji’nin imzaladığı 3 numaralı formayı da Senegal Cumhurbaşkanına hediye edilmek üzere verdik. Çalışmalarımızdan dolayı bizleri kutlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her zaman bizleri destekleyeceğini ifade etti” dedi.

"Cumhurbaşkanımız bizlere moral verdi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleştirilen görüşmeyi değerlendiren Gaziantep Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı Mahsum Altunkaya’da Gaziantep FK’nün başarısı için ellerinden gelenleri yapmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Önümüzdeki süreçte kulübümüzü ve takımımızı daha iyi yerlere getirebilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizlere moral verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

İHA