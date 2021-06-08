Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yayımladıkları mesajlarla ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'i kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında, "ING Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon olan Anadolu Efes’i ve tüm camiayı tebrik ediyorum. Federasyonumuzdan kulüplerimize, sponsorlardan koçlarımıza ve oyuncularımıza kadar ligimizin Avrupa’nın en iyi liglerinden biri olmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise mesajında şunları kaydetti:

"ING Basketbol Süper Ligi final serisinde, Fenerbahçe Beko'yu 3-0’la geçerek şampiyon olan Anadolu Efes takımını kutluyorum. Euroleague şampiyonluğunun ardından ING Basketbol Süper Ligi’ni de zirvede tamamlayan Anadolu Efes'in başarısında emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve lacivert-beyazlı camiayı tebrik ediyorum."

İSTANBUL, (DHA)