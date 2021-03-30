Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye - Letonya maçı için stada geldi

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya ile Atatürk Olimpiyat Stadı’nda mücadele etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı’nın Letonya ile oynadığı maçı tribünden takip etti. A Milli Futbol Takımı’nın Norveç’i yendiği karşılaşma sonrasında soyunma odasına telefon ederek millileri kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknik direktör Şenol Güneş ve kaptan Burak Yılmaz tarafından Letonya maçına davet edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Olimpiyat Stadı’na gelerek mücadeleyi statta takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan eşlik etti. Ayrıca milli maçı takip etmeye; kulüp başkanları ile davetliler geldi.