Cumhurbaşkanı Erdoğan: Talep eden değil talep edilen ülkeyiz!

Dünya Kupası’nın açılış maçı olan Katar - Ekvador mücadelesini Katar Emiri Şeyh Temim’in özel davetlisi olarak stadyumda takip eden Cumuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yurda döndü.

Erdoğan, havalimanında Türkiye’nin EURO 2028 ve EURO 2032 adaylıklarını değerlendirdi. Türkiye’nin son yıllardaki organizasyon kabiliyetini işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye artık bu tür organizasyonları talep eden değil, bu organizasyonlarda talep edilen bir ülke.” ifadelerini kullandı.

'En iyisini düzenleyeceğimizden şüphemiz yok'

“Kendimize çok güveniyoruz” diyen Erdoğan, “Türkiye’nin organizasyon becerisi tüm dünyanın malumu. En modern ve en yeni statlarımızla, teknik açıdan güçlü yönlerimizle bu organizasyonların en iyisini düzenleyeceğimizden şüphemiz yok” açıklamasını yaptı.