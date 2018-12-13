Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sporu okul öncesinden başlatacağız'

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci 100 günlük eylem planlarını açıkladı.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük İcraat Programı" tanıtım toplantısında kabinesinin eylem planını açıklarken Gençlik ve Spor Bakanlığı icraatları bilgilerini de aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; 81 milyonluk Türkiye'ye şampiyonluklar ve modern spor salonlarının, futbol sahalarının yakışacağını belirterek, yetiştirilecek sporcular ve yakalanacak şampiyonluklarla uluslararası camiada sesimizin çok daha farklı çıkacağına inandığını belirtti.

"Okul öncesinden spor başlatacağız" da diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"150 tane mahalle tipi spor sahasını geride bıraktığımız 100 günde tamamlayarak vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. 12 tane futbol alt tapı merkezini faaliyete geçirerek, 598 amatör spor kulübüne malzeme desteği sağladık. Gençlerimizi görüyorsunuz. Hepsine malzeme desteği sağladık. 76 yeni yurt binasını hizmete açtık. Yurt-yatak kapasitesini 75 bin arttırdık. 2002 yılında 186 bin yurt-yatak kapasitesiyle aldık ve bunlarında hemen hemen tamamı ranzaydı. Biz bu yatak kapasitesini 689 bine çıkarmış olduk. Bunlarında yarıdan fazlası karyola tipi, ranza değil. Bunlarında belki tamamını 2019 yılında karyolaya çevireceğiz. Çünkü benim gencim buna layık. müddei iddiasını ispatla mükelleftir. İlköğretim çağındaki 1 milyon çocuğa sportif yetenek taraması yaptık. Kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların yurtlarında 50 bin öğrenciye verilen beslenme yardımına, barınma yardımını da ekledik. Sivil Toplum Kuruluşları'mızın gençlik ve spor alanındaki 400 projesine destek verdik. Lise ve üniversite öğrencisi 1001 gencimizin projelerini hayata geçirmelerine vesile olduk. 2'nci 100 günlük dönemde 30 Gençlik Merkezi'ni daha hizmete alıp Gençlik Merkezleri ile spor merkezlerinin 24 saat açık tutulmasını sağlayarak 10 milyon vatandaşımıza spor hizmeti sunuyoruz. Örnek hikayeler yoluyla gençlerimize farklı ufuklar kazandırmak için '17 Dakika' projesini başlatıyor, uzaman veya rol model konuşmacılar ile gençlerimizi bir araya getiriyoruz. Gençlerimizin sesi soluğu olacak aynı frekanstayız adıyla bir 'Gençlik Radyosu' kuruyoruz. Sporun okullar başta olmak üzere her alanda yaygınlaştırılması için spor kulüplerine ve sporculara 33 milyon 600 bin TL'lik destek veriyoruz. Gençlik için '100 günde 100 milyon' projesiyle FIFA standartlarında 34 futbol sahası ile 96 mahalle tipi spor sahası, basketbol, voleybol sahası, 6 yüzme havuzu ve 3 spor salonun yapımını sağlıyoruz. VakıfBank voleybol takımı Dünya şampiyonu oldu, aradım tebrik ettim. Eczacıbaşı VitrA Dünya 3'üncüsü oldu. Demek ki çalışınca çok şeyler oluyor. İnşallah basketbolda hem erkeklerde, hem de bayanlarda orada da zorluyoruz, orada da yakalayacağız. Çünkü 81 milyonluk Türkiye'ye bu yakışır. Bunu yapmamız lazım. Onun için de okul öncesinden spor başlatacağız. Okul öncesinden yüzme neden başlamasın? Dünya bunu böyle yapıyor, biz de yapacağız. İlkokul, orta, lise...Oralardan bunları başlatacağız ki uluslararası camiada sesimiz çok daha farklı çıksın."

DHA