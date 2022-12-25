Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi yaptırım uyguladılar, Ronaldo'nun yeni adresi...
Erzurum'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir gencin 'Cristiano Ronaldo mu, Lionel Messi mi?' sorusuna yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Portekizli süperstara siyasi yaptırım uygulandığını dile getirirken, yıldız futbolcunun da yeni adresini açıkladı. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da gençlerle buluştu. Buluşmada bir genç, futbol sevdasıyla bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 'Cristiano Ronaldo mu, Lionel Messi mi?' diye sordu.
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'Filistin davasına sahip çıkan birisi'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu soruda Ronaldo'dan yana tutum sergiledi. Erdoğan, Portekizli süperstarın hem Manchester United hem de milli takımında yaşadığı sıkıntılarla ilgili, "Ronaldo'yu harcadılar. Ronaldo'ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar ve Ronaldo gibi bir futbolcuyu kalkıp 2. yarıda 15 dakika, yarım saat sokmak onun hem psikolojisini hem bütünüyle enerjisini ne yaptı? Alıp götürdü. Filistin davasına sahip çıkan birisidir Ronaldo" ifadelerini kullandı.
İşte yeni adresi
Recep Tayyip Erdoğan, 37 yaşındaki yıldızın geleceğine dair merak edilen bir soruyu da yanıtladı. Erdoğan, Manchester United'la sözleşmesini fesh ettikten sonra bonservisini eline alan ve ismi eski kulübü Real Madrid ile Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'la anılan CR7'nin yeni adresini açıkladı. Cumhurbaşkanı, "Ronaldo aldığım bilgilere göre Suudi Arabistan'a gidiyor" yorumunu yaptı.