Dünya Güreş Şampiyonası’ndan beklediğimiz zafer haberi geldi... 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, finalde Kübalı Oscar Pino Hinds’i 3-1 mağlup ederek Dünya Şampiyonu oldu, kürsüde marşımızı söyletti. Kayaalp, aynı zamanda grekoromende 4 kez bu başarıyı yakalayan ilk Türk sporcu unvanını da kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rıza Kayaalp’in final maçını, ‘Asrın Güreşçisi’ Hamza Yerlikaya ile beraber izledi. Erdoğan, zafer sonrası da Kayalp’i arayıp kutladı.