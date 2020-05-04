Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? sorusunun yanıtı sabah saatleri itibari ile yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar bugün gerçekleşecek kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı kararları bekliyor. Toplantının, gündeminde normalleşme planı ve eğitimde atılacak adımlar var. Corona virüs tedbirleri kapsamındaki kısıtlamaların ve normalleşme sürecinin aydınlatılmasını bekleyen binlerce vatandaş, kabine toplantısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasını bekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 6. kez telekonferans yöntemiyle toplanacak olan Kabine toplantısında milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sınav tarihleri ve corona salgını sonrası normalleşme planı ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının başlama saati henüz bilinmiyor. Ancak bir önceki toplantılar dikkate alındığında kabine toplantısını saat 15.00 gibi başlaması beklenirken toplantı biter bitmez hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak. Açıklamanın da akşam saatlerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Saat bilgisinin netleşmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

KABİNE TOPLANTISINDA NELER KONUŞULACAK?

LGS SINAV TARİHİ ERTELENECEK Mİ?

Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek milyonlarca öğrencinin gözü de bugünkü toplantıda olacak. Selçuk’un hazırlanan seçeneklerle ilgili sunum yapacağı Kabine’de, 1.8 milyon öğrencinin gireceği LGS takvimi de ele alınacak. Sınavın temmuz ayına sarkmadan haziran ayı içerisinde, son hafta yapılması önerilecek. Toplantıda ayrıca 25-26 Temmuz’a ertelenen ve 2.5 milyon öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS’nin öne alınması konusu da ele alınacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “zaten sıkıntıda olan turizm sektörünün olumsuz etkilenmemesi” için sınavın öne çekilmesini istediği kaydediliyor. Toplantıda tüm bu senaryolar da değerlendirilecek ve bir karar alınacak. Öğrenciler ve aileleri, bir süredir sosyal medyadan YKS’nin öne alınmaması için kampanya yürütüyor.

20 VE 65 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Kabine’de merakla beklenen 20 yaş altına ve 65 yaş üstündeki vatandaşların belli gün ve saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesine dönük talep de değerlendirilecek. Bilim Kurulu’nun çoğunluk kararıyla buna sıcak baktığı ve 65 yaş üzeri vatandaşların egzersiz yapmasının önemine dikkat çektiği ifade ediliyor. 21 Mart’tan bu yana evden çıkmaları yasak olan 65 yaş üzerindeki vatandaşlara bu nedenle belli saat aralıklarında olmak ve evin bulunduğu bölgeler olmak kaydıyla sokağa çıkma izni verilmesi bekleniyor. 20 yaş altına ise “şu aşamada” bir izin olmayacağı kaydediliyor.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI UZATILACAK MI?

Seyahat yasağı olarak bilinen 31 ilde uygulanan giriş - çıkış yasağı dün, 1 gün süreyle uzatıldı. Son karar ise bugünkü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından verilecek.

RAMAZAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Toplantıda Oktay’ın tüm bakanlıklardan aldığı bilgi ve çalışmalarla son halini verdiği “Normalleşme Planı” da görüşülecek. AVM’lerin kademeli açılması, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı içine alan 16-17-18-19 Mayıs’ta dört günlük ve Ramazan Bayramı boyunca 23-24-25-26 Mayıs’ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesi konuları da ele alınacak. Kabine’de ayrıca ekonomide alınan önlemlerin yansımaları ve yeni önlemler ile Suriye ve Libya’daki gelişmeler de değerlendirilecek. Toplantı sonrası Erdoğan, yeni kararları açıklayacak.

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