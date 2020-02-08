Cumhurbaşkanı Erdoğan Larkin'e Milli Takım forması hediye edecek
Yeniden düzenlenen Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreni bugün yapılacak. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bir çok önemli konuk ve spor adamı yer alacak. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Takımı tercih eden Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin'e Ay-yıldızlı forma hediye edeceği gelen bilgiler arasında..
Yeniden düzenlenen ve bugün yapılacak törenle açılacak Burhan Felek Atletizm Pisti'nde bu açılış için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bir çok önemli konuk ve spor adamı yer alacak.
Forma hediye edecek
Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Takımı tercih eden Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin'e Ay-yıldızlı forma hediye edeceği gelen bilgiler arasında. Törende Türkiye Basketbol Federasyonu başkanı Hidayet Türkoğlu da yer alacak.