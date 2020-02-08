Yeniden düzenlenen ve bugün yapılacak törenle açılacak Burhan Felek Atletizm Pisti'nde bu açılış için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bir çok önemli konuk ve spor adamı yer alacak.

Forma hediye edecek

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Takımı tercih eden Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin'e Ay-yıldızlı forma hediye edeceği gelen bilgiler arasında. Törende Türkiye Basketbol Federasyonu başkanı Hidayet Türkoğlu da yer alacak.