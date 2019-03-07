Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerem Kamal'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli güreşçi Kerem Kamal'ı tebrik etti.

07 Mart 2019, Perşembe 13:44
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerem Kamal'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcu Kerem Kamal’a tebrik telgrafı gönderdi. 

İHA

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