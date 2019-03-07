Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcu Kerem Kamal’a tebrik telgrafı gönderdi.
İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcu Kerem Kamal’a tebrik telgrafı gönderdi.
İHA
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