Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım Cömert Tokayev ile masa tenisi oynadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’ın başkenti Astana’da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı sonrasında masa tenisi oynadı. Erdoğan ile Tokayev arasındaki masa tenisi maçında renkli görüntüler ortaya çıktı. İki liderin keyifli anları ise fotoğraf karelerine böyle yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nisan ayında Mimar Sinan Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya gelmiş ve masa tenisi oynamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masa tenisi oynarken raketi tutuş stili konuşulmuş Erdoğan konuya ilişkin "Çinlilerin, Japonların tutuş stili benimki gibi, ben onları örnek alıyorum. Fena da değil, işe yarıyor" demişti.