Cumhurbaşkanı Erdoğan: Futbol birikimine sahip çıkmak görevimizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Sergimiz "Futbol Kardeşliktir" temasıyla oluşturuldu. Ama esas olan rekabeti sahada bırakan sporcu ve seyircilerin dostluğudur. İstisnaların kaideyi bozmayacağı ilkesi elbette burada da geçerlidir. Bizim için esas olan seyircileri dostluk görüntüleridir. Futbolun özünde zaten var olan centilmenliği takdir ediyorum. Futbol birikimine sahip çıkmak görevimizdir

Bir kupayı ortadan bölmek suretiyle adeta barışa selam çakan bir anlayışın bu sahalarda vücut bulduğuna şahit olduk. Futbol deyince bizim dünyamızdan çok ayrı ve özel bir pencere açılır. Kağıttan futbol topları yaptığımız, taşlardan kale direkleri oluşturduğumuz... O günleri unutmak kolay değil.

Çamur, batak... O sahalarda oynadığımız günleri unutmak mümkün mü? 60 yılı aşkın futbol sevdamızda geriye ne kaldı? 90+ uzatma... Hakemler de sağolsunlar uzatma da çok vermiyorlardı. 90 dakikaya sığdırılmış şölenlerdir ve arkasıdır.

Tek başına takım olarak bilinen rahmetli Baba Hakkı, tabi Lefter'de vardı. Efsane futbolcumuz rahmetli Metin Oktay... Özelikle hava toplarındaki yükselişleriyle Metin Oktay ayrı bir unvanı hak etmişti. Mahallelere kadar uzanan bir alt yapı seferberliği gerçekleştirdik. Her biri ayrı bir abide üyeliğindeki seyirci kapasiteleri 10 bin ile 70 bin arasında değişen stadyumları da bakidir. Açılışı vesilesiyle bir araya geldiğimiz "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi"ni de bu doğrultuda önemli bir hizmet olarak görüyorum.