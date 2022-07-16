Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millet destan yazdı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından geldiği İstanbul’da halka seslendi. Türk Milleti'nin 2016'daki hain darbe girişiminde destan yazdığını söyledi. Fatih ilçesinde bulunan ve hainlerin saldırısında 14 vatandaşımızın şehit olduğu Saraçhane Meydanı’nda konuşan Erdoğan şunları söyledi:

“Yakın tarihimizin bu en alçak hain girişiminde toplamda 252 kardeşimiz şehadetle şereflendi. Her biri bu topraklar için toprağa düşmüş askerimiz hükmünde olan 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu ihanet girişimi sırasında darbecilerin uçaklarına, tanklarına silahlarına çıplak elleriyle karşı koyan gazilerimize sağlık ve afiyet temenni ediyorum. Evlatlarımızı kimse bizden koparmasın. Ülkemizi bu tür tehditlerle sınamasın."

'İman gücüyle akıbete uğrattılar'

"Kardeşlerim toplumların tarihlerinde asırlar boyu unutulmayacak dönüm noktaları vardır. Milletimiz 15 Temmuz'da milletinden aldığı iman gücüyle, darbe girişimini sabah güneşin doğuşuyla akıbete uğratarak böyle bir destan yazmıştır. Yaklaşık 2 asırdır ayağa kalkmak istediği her dönemde bu milleti savaşla, darbeyle, vesayetle, terörle ekonomik krizle, sosyal çatışmayla dizleri üzerine çökertenler hamd olsun bu defa yine başaramadılar. 15 Temmuz öyle bir geceydi ki, evlerinden, mahallelerinden harekete geçenlerin tamamı şahadeti göze alarak yola çıkmıştır. Kadın erkek genç yaşlı oradaydı. Sizin ferasetiniz Cumhur İttifakı olarak orada buluşmanız bunların çanına ot tıkadı. Ve ne oldu fazla sürmedi. Hemen kaçıp gittiler. 'Zafer inananlarındır' dedik. Oradan zaferle çıktık. Bu Ankara'da da böyle oldu."

'Kalpler aynı anda atıyor'

“Şehitlerimizin hatıralarına baktığımızda tamamının aynı şuur, aynı irade, aynı kararlılıkta darbecilerin üzerine yürüdüklerini görüyoruz. Şu anda biz buradan konuşuyoruz. Ama aynı anda Ankara'da da Kızılay başta olmak üzere ülke genelinde şu törenler yapılıyor. Çünkü kalpler aynı anda atıyor. Ülkemizin bir daha 15 Temmuz gibi musibetlere milletimizin bir daha esaret tehdidine maruz kalmaması için Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını kararlılıkla sürdüreceğiz.

Kahraman Halisdemir'e büyük saygı

15 Temmuz gecesi kalkışılan darbeye halk sokaklara çıkarak karşı koyarken, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir hain girişimin seyrini değiştiren isimlerden biri olmuştu. Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gelen darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek hainlerin planlarını bozan Halisdemir, olay yerinde şehit olmuştu. Kahraman Asker'in memleketi Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin akınına uğradı. Yanlarında çocukları ile birlikte Halisdemir'in kabrini ziyaret edenler, kuran okuyup, şehidimiz için dua etti.

Gazi Meclis'te anma töreni

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde hain girişim sırasında uçakların bombaladığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de anma töreni yapıldı. Meclis'teki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda düzenlenen törene katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, darbe girişimi sırasında Meclis bahçesinde bombalanan alana karanfil bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için dua etti.

‘Kahramanlık ve demokrasi dersi’

Hainlerin kalkışmasına kendilerini siper eden 251 vatandaşımız şehitlik mertebesine ulaşmıştı. Kahramanlar'ı spor dünyası da unutmadı, yayınlanan mesajlarla şehitler anıldı, gazilere saygılar sunuldu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "İhanet karşısında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir araya gelen yüce milletimiz sokaklara, meydanlara inerek şanlı mücadelesi ve duruşu ile dünyaya kahramanlık ve demokrasi dersi vermiştir” dedi. Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ şehitlere rahmet dileyip gazilere saygılarını sundu. Spor kulüpleri de15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları yayınladı.

Kasapoğlu: Unutturmayacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için sosyal medyada paylaşımda bulundu. Kasapoğlu, 15 Temmuz görseliyle, "Unutmadık, Unutmayacağız, unutturmayacağız" mesajıyla şehitlerimizi andı.