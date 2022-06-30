2022 Asgari ücret temmuz zammı için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası zam yapılacağını açıklamasının ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu 29 Haziran ve 30 Haziran tarihlerinde iki kez toplandı. Hükümet, işçi ve işverenlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından Bakan Vedat Bilgin, 1 Temmuz'da kararın verileceğini işaret ederken "Asgari ücret zam oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Asgari ücret 2022 ne kadar oldu?'' sorularını gündeme getirdi. İşte, 2022 asgari ücret zammından son dakika gelişmeleri...

Asgari ücret zam oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Asgari ücret 2022 ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından asgari ücrete zam yapılacağının müjdesini vermişti. Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücrete ara zam yapılması konusunda işçi, işveren ve hükümet temsilcileri arasında yoğun pazarlık süreci yaşanıyor. Son toplantıda asgari ücret temmuz zammı için bir mutabakat çıkması ve yeni rakamı Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesi dönüşü bugün açıklaması bekleniyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak!

Asgari ücret temmuz zammı için geri sayım başladı. Asgari ücrete yapılacak zammın bugün belli olması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zammın belirlenmesi için çalışmalarına ikinci toplantıyla devam etti.Yeni asgari ücreti, bugünkü toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile açıklaması bekleniyor. Asgari ücret zam oranı, güncel asgari ücret ve tüm detaylar haberimizde olacak.

Yönetmelik değişikliği gerekecek

Mevzuat gereği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor. Yeni asgari ücret rakamının beklentiler doğrultusunda yarın açıklanması halinde, artışın 1 Temmuz itibarıyla geçerli olabilmesi için yönetmelik değişikliği gerekecek. Bu doğrultuda, yönetmelikte asgari ücretin yürürlüğe girme tarihiyle ilgili ifadelerin, "Asgari ücret başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer" şeklinde değiştirilmesi bekleniyor.

Mevcut asgari ücret ne kadar?

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol: TİSK olarak tam bir mutabakat içerisindeyiz

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, dengeli bir asgari ücret tespiti için ellerini taşın altına koyacaklarını söyledi, şu ifadeleri kullandı: "Gelinen noktada hem işçi hem işveren hem de hükümetimiz, ara bir zam konusunda mutabık oldu. Buraya severek, isteyerek geldik. Çalışanların beklentilerinin karşılanması gerektiği konusunda TİSK olarak tam bir mutabakat içerisindeyiz. Dengeli bir asgari ücret tespiti yapılması konusunda TİSK elini taşın altına koyacaktır."

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay: Sabit gelirliye nefes aldıracak düzenleme talep ediyoruz

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise asgari ücretlinin alım gücünün artırılması gerektiğine dikkati çekti, "Oluşan enflasyon çerçevesinde asgari ücretliye, dar ve sabit gelirliye nefes aldıracak bir düzenleme olmasını talep ediyoruz" dedi.

TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat: Ne kadar yük olup olmayacağının araştırılmasını talep ettik

Komisyonda işçi heyetine başkanlık yapan TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Komisyonda enflasyonun altında bir rakamın kabul edilemeyeceğini dile getirdiklerini belirten Irgat, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz nokta itibarıyla işverenler de teşvik taleplerini dile getirdiler. Daha önceki asgari ücret desteğinin verilmesini istediler. Sosyal güvenlik prim indiriminin 10 puan olmasını talep ettiler. İşçi priminin yarısının devlet tarafından karşılanmasını talep ettiler. Biz de bunların yapılması halinde kamuya ne kadar yük olup olmayacağının araştırılmasını talep ettik. Geldiğimiz nokta itibarıyla bu sonuçlar, konfederasyon başkanlarına ve bakanlığa iletilecek. Yarın bir toplantı daha olmasını bekliyoruz."