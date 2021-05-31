Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Süper Lig'i taraftarlarla oynatmayı ümit ediyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu, futbolseverlere müjdeyi verdi. Süper Lig'i önümüzdeki sezon seyirci oynatmayı ümit ettiklerini belirten Erdoğan, "Salgın nedeniyle seyircisiz gerçekleştirdiğimiz Süper Lig'i, gelecek sezon seyircili bir şekilde gerçekleştirebilmeyi ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan futbolseverlere müjde... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig 'i önümüzdeki sezon seyircili oynatmayı istediklerini vurguladı şu ifadeleri kullandı:
'Süper Lig'i taraftarımızla birlikte gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz'
''Salgın tedbirleri sebebiyle bu yıl seyircisiz oynanan Süper Lig'i, inşallah önümüzdeki sezonda tribünleri coşkuyla dolduracak olan taraftarımızla birlikte gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz.''