4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Gözler bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına çevrilirken "4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?" sorusunun yanıtı da verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde toplanan kabine, corona virüs mücadelesi için yeni tedbirleri görüştü. Görüşülen o tedbirlerin içerisinde perşembe gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da yer aldı.

Bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Toplantının ana gündem maddesi, koronavirüsle mücadelede gelinen son durum ve atılacak yeni adımlar oldu.

Sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak? 23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağının olacaüğını duyurdu.

Türkiye'de son 2 hafta sonunda 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada uygulamanın devam edeceğini belirtmişti.

Sokağa çıkma yasağı nedir, ne anlama geliyor?

Sokağa çıkma yasağı devletler tarafından olağanüstü durumlarda vatandaşların sokağa çıkma özgürlüklerinin kısmen veya belirli süre içerisinde tamamen ellerinden alınmasıdır. Bu kararın devlet tarafından verilebilmesi için öncelikle olağanüstü bir hal olması ve devletin bu yönde çalışmalarını aktarması gerekir. Sokağa çıkma yasağı kararı iki durumda alınabilir. Birincisi olağanüstü hal şartlarıdır. İkincisi ise Temel Hak ve Hürriyetlerin kısıtlanması durumlarıdır.

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan "Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.

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