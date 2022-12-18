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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 Dünya Kupası finali için Katar'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katılmak üzere Katar’ın başkenti Doha'ya geldi ve Arjantin-Fransa finalini Lusail Stadyumu'nda takip etti.

18 Aralık 2022, Pazar 19:15 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 Dünya Kupası finali için Katar'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin-Fransa finaliyle sona erecek 2022 Dünya Kupası’nın kapanış törenine özel davetli olarak katıldı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin davetine olumlu yanıt veren Erdoğan, akşam saatlerinde Doha'ya ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Spor ve Gençlik Bakanı Salah bin Ghanim Al Ali, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgililer karşıladı. Kapanış törenini takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lusail Stadyumu’ndaki finalde diğer devlet başkanları ile protokolde yer aldı.


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