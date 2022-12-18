Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin-Fransa finaliyle sona erecek 2022 Dünya Kupası’nın kapanış törenine özel davetli olarak katıldı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin davetine olumlu yanıt veren Erdoğan, akşam saatlerinde Doha'ya ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Spor ve Gençlik Bakanı Salah bin Ghanim Al Ali, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgililer karşıladı. Kapanış törenini takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lusail Stadyumu’ndaki finalde diğer devlet başkanları ile protokolde yer aldı.







