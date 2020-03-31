Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından "Millete Sesleniş" konuşması yaptı. Cumrhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin telekonferans yöntemiyle toplanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlara destek olunması amacıyla bir kampanya başlatıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kampanyaya 7 maaşını bağışlayarak destek olacağını açıklarken, Erdoğan'ın maaşının ne kadar olduğu merak edilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020 maaşı ne kadar?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilen 2020 yılına ait Cumhurbaşkanlığı Bütçe Teklifi'ne göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aylık maaşı 2020 yılı için 81 bin 250 lira olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne kadar bağış yaptı?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilen 2020 yılına ait Cumhurbaşkanlığı Bütçe Teklifi’ne göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın net maaşı temmuz ayına kadar 50.264 TL, Ağustos 49.088, Eylül 46.367 TL, Ortalama 49.400 TL'dir. Ortalama maaştan hesaplayacak olursak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına 345.800 Türk Lirası bağışlamış olacak.

Bakanlar ne kadar bağış yaptı?

Kampanyaya destek veren bakanların ise aylık maaşları net 25 bin TL düzeyinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre kimi üçer kimi altışar maaş ve kimi de daha yüksek tutarlar olmak üzere bakanlar kampanyaya toplamda 5 milyon 200 bin liralık bir bağışta bulundu.







