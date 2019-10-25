Fenerbahçe’de Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısı yarın yapılacak. Ancak bu toplantıyı, diğerlerinden ayıran çok özel bir konuğu olacak. Başkan Ali Koç, geçtiğimiz ağustos ayındaki dergi yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kulüp üyeliğinde 25 yılını doldurduğunu açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Yüksek Divan Kurulu Üyeliği’ne hak kazandığı kaydedilmişti.

Sadece Divan üyeleri

Kulüpten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarınki toplantıya katılımının beklendiği duyuruldu. Cumhurbaşkanı’nın, Yüksek Divan Kurulu’na katılarak, üyeliğe geçişinin gerçekleştirileceği vurgulandı. Açıklamada, yoğun katılım beklentisi nedeniyle toplantıya sadece Yüksek Divan Kurulu Üyeleri’nin alınacağı belirtilerek, kongre üyeleri ve taraftarlardan özür dilendi

Yoğun güvenlik önlemi alınacak

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı normalde saat 10.30’da başlıyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programına uyulması için yarınki toplantı saat 12.30’da başlayacak. Katılacak üyelerin, güvenlik gerekçesiyle 444 1907 telefon numarasını arayarak bugün saat 17.00’ye kadar kayıt yaptırmaları gerekiyor. Ayrıca toplantının düzenleneceği Faruk Ilgaz Tesisleri ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri de alınacak.