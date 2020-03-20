Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır?
Coronavirüs nedeniyle cuma namazlarının camilerde kılınmayacağını diyanet işleri geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Bunun üzerine herkes cuma namazının nasıl kılınacağını merak etti. Cuma namazı kaç rekat? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte cuma namazının kılınış şekli... Detaylar haberimizde...
Cuma günü ülkemiz ve Müslüman alemi için büyük öneme sahiptir. Cuma namazı kılınışı ile ilgili ayrıntılı bilgiye haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz. Cuma namazı kılınışı namaza gitmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. İşte detaylı anlatımı…
CUMA NAMAZI KILINIŞI
1. Rekat
Cuma namazını kılmak için: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının iki rekat farzını kılmaya. Uydum imama" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
Sessizce Subhaneke'yi okuruz.
Ayakta birşey okumadan imamı dinleriz. İmam Fatiha Suresi ve Kur'an'dan bir miktar ayet okur
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Hiç birşey okumadan imamın Fatiha ve Kuran'dan bir miktar okumasını dinleriz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatü ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye selam vererek namazı tamamlarız