Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır?

Cuma günü ülkemiz ve Müslüman alemi için büyük öneme sahiptir. Cuma namazı kılınışı ile ilgili ayrıntılı bilgiye haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz. Cuma namazı kılınışı namaza gitmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. İşte detaylı anlatımı…

CUMA NAMAZI KILINIŞI

1. Rekat

Cuma namazını kılmak için: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının iki rekat farzını kılmaya. Uydum imama" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sessizce Subhaneke'yi okuruz.

Ayakta birşey okumadan imamı dinleriz. İmam Fatiha Suresi ve Kur'an'dan bir miktar ayet okur

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Hiç birşey okumadan imamın Fatiha ve Kuran'dan bir miktar okumasını dinleriz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatü ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye selam vererek namazı tamamlarız