Çukurova, en önemli yıldızlarından Jones'tan yoksun çıktığı maça istediği gibi başlayamasa da ilk çeyreğin son bölümünde dengeyi sağladı. Chelsea Gray üst üste bulduğu sayılarla öne çıkarken, zorlu deplasmanda skoru da temsilcimizin lehine çevirmeyi başardı. İlk periyodu Çukurova 19-17 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin ilk beş dakikasında sadece Gray ile iki sayı bulan Çukurova rakibinin öne geçmesine engel olamazken, geri dönüşü muhteşem oldu. Periyodun ikinci bölümünde temsilcimiz fırtına gibi esti. Asena'nın iki üçlüğü skoru Çukurova'nın lehine çevirirken, gününde olan Gray ve Bonner da sayılarına devam etti. Çukurova soyunma odasına 44-34 önde gitti.

Jones'un yokluğunda dışarıdan bulacağımız sayılara ve Bonner'ın bindirmelerine çok ihtiyacımız vardı. Çukurova'nın yıldızları bunu fazlasıyla başardı. Hollingsworth'un 4 faule ulaşması bile temsilcimizin hızını kesmedi. Çukurova son 10 dakikaya 73-53 üstün başladı. Dördüncü çeyrekte de rakibin geri dönüş çabalarını sonuçsuz bırakan Çukurova sahadan 84-69'luk zaferle ayrıldı ve 7. maçında 4. galibiyetini aldı. Çukurova'da gecenin yıldızı 28 sayı, 6 asist, 5 ribaunt ile Chelsea Gray olurken, Bonner 17, Hayes de 16 sayıyla çift hanelere çıktı.

KANGOEROES MECHELEN: De Vooght, Denys 2, Rembiszewska 9, Resimont 6, Van Gils 4, Berkani 6, Bertsch 13, Bruyndoncx, Morrison 20, Nauwelaers 9

ÇUKUROVA MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYE: Gökşen, Gray 28, Grigalauskyte 4, Gamze, Asena 9, Sinem, Bonner 17, Hayes 16, Hollingsworth 8, January 2