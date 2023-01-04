Çukurova Mersin Yenişehir Belediye, FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu 8. hafta maçında Perfumerias Avenida'yı konuk etti. Maça Briann Januray'in sayılarıyla başlayan Çukurova'nın, Avenida gibi güçlü bir rakip karşısında en büyük artısı Bonner'ın geri dönüşüydü. Temsilcimizin ikinci artısı ise tribünleri dolduran basketbolseverlerdi. Dengede başlayan maçta Avenida'nın iki üçlüğüne engel olamayınca 12-6 geriye düşen Çukurova'nın bu skora gösterdiği reaksiyon galibiyeti ne kadar istediğinin kanıtıydı. Hayes-Bonner-Gray üçlüsü ile ev sahibi bir anda 17-12'de 5 farkı yakaladı, periyodu da 20-12 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte rakip kolay potaya gidince fark eridi. Çukurova'da buna 'dur' diyen Hayes oldu. Yıldız basketbolcu üst üste basketlerle bulduğu 5 sayılma üstünlüğü temsilcimize tekrar kazandırdı. Mücadelenin devamında geri adım atmayan Çukurova soyunma odasına da 45-41 önde gitti. Üçüncü periyotta Çukurova'yı Gray-Hayes-Bonner üçlüsü taşırken, diğer şans bulan isimlerden de katkı gelmesiyle çok önemliydi. Bu noktada Sinem devreye girdiği ve rakip potaya 5 sayı gönderdi. Son 10 dakikaya da Çukurova 64-62 önde başladı.

Çukurova'yı dördüncü çeyrekte hakemler bile durduramadı. Üst üste çalınan teknik faullere rağmen galibiyeti daha çok isteyen temsilcimiz sahadan 85-80 galip ayrıldı. Bonner 21 sayıyla yıldızlaşırken, Gray, Hayes ve Hollingsworth double-double'ı kılpayı kaçırdı.

Kupa coşkusu

Maçtan önce Çukurova Mersin Yenişehir Belediye, Fenerbahçe 'yi yenerek kazandığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın coşkusunu taraftarıyla yaşadı. Önemli kupa mücadeleden önce sahaya getirilirken büyük coşku yaşandı, tribünlerdeki basketbolseverlerin coşkusu adeta ikiye katlandı. Öte yandan kutlama nedeniyle karşılaşma 15 dakika geç başladı.

ÇUKUROVA MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYE: Bonner 21, Gökşen 3, Gray 19, Hayes 17, Hollingsworth 10, Sinem 5, January 7, Esra, Asena 3

AVENİDA: Carleton 13, Cazorla 9, Crvendakic 10, Fasoula 22, Onyenwere 12, Dominguez 1, Gulbe 3, Reisingerova 5, Leonor 6, Vilaro