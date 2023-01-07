Çukurova’dan zirveye ambargo

Çukurova, maça iyi başlayamayıp 12-4 geriye düşmesine rağmen molanın ardından oyunda dengeyi kurdu. Ev sahibi 14-12'de skoru lehine çevirince bu kez molaya giden Fenerbahçe oldu. İlk çeyrek, kalan bölümde geri adım atmayan Çukurova'nın 20-18'lik üstünlüğü ile sonlandı. Ev sahibi takımda Hayes 8, Bonner da 6 sayıyla skor yükünü çekti.

İkinci periyotta Çukurova ilk 2 dakika sayı bulamayınca Fenerbahçe öne geçti. Zirve için iki iddialı takım karşı karşıya gelince seyir zevki kadar savunmalarda üst düzeydeydi. Çukurova'nın galip gelmesi için Gray'in devreye girmesi gerekiyordu. MVP ödüllü yıldız da üzerine düşeni yaptı ve üst üste bulduğu sayılarla skorun dengeye gelmesini sağladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 41-41 eşitlikle sonuçlanırken, Çukurova'nın müthiş üçlüsünden Gray ve Bonner 12, Hayes 8 sayıyla oynadı.

Üçüncü çeyrekte adeta Çukurova fırtınası esti. Gray'in takımı müthiş yönlendirmesi, potada altında adeta tek başına savaşan Holingsvorth'ün katkısı ve Hayes'in sayılarıyla ev sahibi 54-47'de 7 farkı yakalamayı başardı. Son on dakikaya da 57-55'lik Çukurova üstünlüğüyle girildi. Tribünleri dolduran taraftarını galibiyetle uğurlamak isteyen Çukurova döndüncü çeyrekte de fark yaratan taraftı. Skor gücünün yanında Hayes'in iki top çalıp bunları sayı yapması ve Bonner'ın son dakikalara girerken attığı üçlük rakibi düşüren etkendi. Maçı 77-68 kazanarak rakibine karşı ikili averajı da ele geçirerek, normal sezon liderliği için büyük avantaj yakalayan Çukurova'da Holingsvorth 11 sayı, 15 ribaunt ile double-double yaparken, Gray 20, Bonner 19, Hayes de 18 sayıyla maçın yıldızı oldular.

ÇUKUROVA MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYE: Asena 5, Gray 20, Holingsvorth 11, Hayes 18, Bonner 19, Gamze, Özge, Gökşen 2, Sinem 2, Elanur, Esra,

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Manolya, Olcay 10, Meesseman 10, Mc Bride 10, Mackenzie 22, Elif, Selin 7, İdil 2, Alperi 7, Merve