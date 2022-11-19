ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde müthiş bir çıkış yakalayan Çukurova Basketbol, Galatasaray 'a konuk oldu. Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelede Çukurova, sert savunmasının yanında Hayes ve Jones'ın sayılarıyla bir anda öne fırladı, 11-5'te farkı 6'ya çıkardı.

Konuk ekipte Özge ve Gökşen de iki üçlükle skor katkısı verirken, Çukurova ilk periyodu 17-11 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte de Çukurova fırtınası sürdü. Çukurova'da oyuncular skor sıkıntısı çekmezken, başarılı savunmasının meyvelerini aldı, soyunma odasına 36-25 önde gitti. Üçüncü çeyrekte Galatasaray'ın farkı azaltma çabalarına cevap veren Çukurova'da bu kez de Bonner sahneye çıktı. Yıldız oyuncu bulduğu sayılarla takımının son 10 dakikaya 51-40 önde girmesini sağladı.

Hedefini mücadele ettiği her alanda şampiyonluk olarak belirleyen Çukurova, namağlup rakibini sayıda tutarken, son çeyrekte aradaki farkı korudu ve salondan 68-54 galip ayrıldı. Çukurova'da Bonner 18 sayıyla yıldızlaşırken, Gökşen ve Jones da 14'er sayıyla çift hanelere çıkan diğer iki isim oldu.

GALATASARAY: Nacickaite 7, Pelin 6, Işıl 9, Jurjani 19, Meltem 5, Coates 8

ÇUKUROVA MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena 4, Özge 3, Gökşen 14, Sinem 4, Holingsvorth 4, Hayes 7, Bonner 18, Jones 14