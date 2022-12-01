Her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Çukurova Mersin Yenişehir Belediye, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kaldığı yerden galibiyet serisine devam etti. Milli maçlar nedeniyle verilen ara öncesinde üst üste 6 maçını kazanan Çukurova, Çankaya Üniversitesini de eli boş gönderdi: 77-75.

Maça Çukurova müthiş başladı. Her hücumda farkı artıran ev sahibi sert savunmasıyla da rakibini dış atışa zorladı. İlk çeyreği Çukurova 22-11 önde tamamlarken Hayes 9, Jones 6 sayıyla öne çıkan isimler oldu.

İkinci periyotta rakibine daha fazla sayı şansı tanımasına rağmen, Hayes ve Jones'un skorer oyununu devam ettirmesiyle Çukurova soyunma odasına da 41-37 önde gitti. İkinci yarının ilk iki dakikasında rakibine sadece 3 sayı şansı veren Çukurova 50-40'ta farkı tekrar çift hanelere taşıdı.

Son 10 dakikaya ev sahibi 66-61'lik skorla üstün girdi. Taraftarı önünde sürprize izin vermemeye kararlı olan Çukurova baştan sona önde götürdüğü mücadeleyi 77-75 kazandı. Hayes 30 sayıyla maçın yıldızı olurken, Jones da 21 sayı, 16 ribaunt ile double double yaptı.

HAKEMLER: Ahmet Tatlıcı, Mehmet Burak Anlatıcı, Fatma Öztürk

ÇUKUROVA MERSİN YENİŞEHİR: Gökşen 4, Sinem 6, Hayes 30, Grigalauskyte 12, Jones 21, Esra 4

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: İdil 10, White 3, Gülse 9, Melike Yalçınkaya 6, Melike Oral 3, Egbo 16, Harris 28

1.PERİYOT: 22-11, DEVRE: 41-37, 3.ÇEYREK: 66-61