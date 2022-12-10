Kurduğu iddialı kadro ile ING Kadınlar Süper Ligi'nde liderlik koltuğunu ele geçirse de Euroleague'de istenen sonuçları alamayan Çukurova Basket Mersin Yenişehir, Famila Schio yenilgisinin ardından yollarını ayırdığı Coach Emre Vatansever'in yerine A Milli Kadın Basketbol Takımı Coachu Ekrem Memnun'u getirdi.

Kadın Basketbolu'nda ülkemizin en önemli isimlerinden birisi olan ve Galatasaray ile Türk takımlarının kazandığı ilk Euroleague şampiyonluğunda imzası bulunan Ekrem Memnun, sarı-kırmızılı ekip ile sayısız başarılar kazandı.

Daha önce de yürüttüğü Kadın Milli Takımı antrenörlüğüne kısa süre önce yeniden getirilen Ekrem Memnun, ilk döneminde 2015 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 2016 Rio Olimpiyatları, 2017 Kadınlar Avrupa Şampiyonası ile 2018 Kadınlar Dünya Kupası'nda Ay-yıldızlı ekibimizin başında sahaya çıkmıştı.