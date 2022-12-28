Kadınlar Basketbol Süper Ligi lideri Çukurova Basket Mersin Yenişehir, Jonquel Jones'un ABD'den dönmemesiyle büyük sıkıntı yaşadı. Geçtiğimiz yıl yaz aylarında yapılan kontratında Christmas için izni bulunan, Ekim ayında Cumhurbaşkanlığı Kupası maç tarihinin açıklanmasının ardından da yapılan görüşmede, ülkesine gideceğini ancak bu maça yetişeceğini belirten Jones, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçından bir gün önce kontratını feshetmek istediğini ve Türkiye'ye dönmeyeceğini bildirdi.

İki yabancıyla çıktılar

Şok kararını son dakikaya kadar sakladığı için Çukurova yetkililerinin tepkisini çeken Jones, takımın hem skor hem de ribaunt lideriydi. Jones'un döneceği ve bu maçın kadrosuna giremeyeceği düşünülerek yine kontratındaki maddeyi kullanarak ABD'ye giden Bonner da şok gelişme sonrasında hemen Türkiye'ye dönüp maça yetişmeye çalışsa da kısıtlı zaman nedeniyle bu gerçekleşmedi ve Çukurova Basket finale iki yabancı ile çıkmak durumunda kaldı.