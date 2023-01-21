Karşılaşmanın ilk çeyreğinde skorer kimliğini bir türlü sahaya yansıtamayan Çukurova, geriye düşse de çabuk toparlandı. Özellikle periyodun son dakikalarında yapılan atak 21-19'da farkı iki sayıya indirdi. İlk çeyrekte skor yükünü Gray ve Holingsvorth çekerken, ikinci periyotta bu isimlere Bonner ile Hayes de eklendi. Savunmaların çok serleştiği bu çeyrekte üstünlüğü eline almayı başaran Çukurova soyunma odasına 39-36 önde gitti. İlk yarıyı 10 sayı, 7 ribaunt ile tamamlayan Holingsvorth'un pota altındaki üstünlüğü dengenin Çukurova'ya dönmesinin ön büyük sebebiydi.

Çukurova ikinci yarının başında Hayes'in üst üste sayıları farkın artmasını sağladı. Bechten şans bulan isimlerden sadece Gökşen'den üç sayılık katkı alan Çukurova farkın düşmesine engel olamasa da 4. periyoda 50-49 önde girdi. Son 10 dakikada Hayes tekrar sahneye çıktı... Mücadelenin son dakikalarında rakibinin geri dönüş çabalarına da sonuçsuz bırakan Çukurova salondan 67-59 galip ayrılarak, taraftarına güzel bir galibiyet armağan etti. Hayes 23 sayı ile günün yıldızı olurken, Holingsvorth de 14 sayı, 13 ribaunt ile double-double yaptı.

ÇUKUROVA MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYE: Asena 6, Gray 16, Holingsvorth 14, Hayes 23, Bonner 8, Gamze, Özge, Gökşen 3, Sinem, Esra

EMLAK KONUT: Jantel 13, Bahar 8, Fields 18, Megan Kayla 9, Harika 2, Merve 6, Hülya, Gizem 3