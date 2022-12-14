Çukurova, skordan çok memnun

Çukurova'nın başında ilk maçına çıkan coach Ekrem Memnun, Gray-Jones-Bonner-Hayes-January gibi çok iddialı bir beşle başladı maça. İlk çeyrekte skor bulmakta zorlanmayan ev sahibinde Hayes 11, Gray da 8 sayıyla öne çıkarken, Çukurova 10 dakikada rakibine 25-13 üstünlük kurmayı başardı, farkı çift hanelere erkenden taşıdı.

Taraftar desteğini arkasına alan Çukurova ikinci çeyrekte de farkı korumayı başardı. Hafta sonunda ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde süre almayan ve dinlenen Hayes ile takımın yıldızlarından Gray skor bulmaya devam ederken, ev sahibi soyunma odasına da 37-27 önde gitti.

İkinci yarıya iki takım da sert savunma ile başlarken Çukurova'nın ilk sayıları Bonner ve Gray'dan geldi. Bu periyotta Çukurova'nın sayı bulmasının yanında rakibine altı dakika boyunca sayı şansı tanımaması galibiyeti ne kadar istediğinin kanıtıydı. Farkı artıran Çukurova Mersin Yenişehir Belediye son 10 dakikaya da 52-34 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte Spar Girona baskısı ile karşılaşan Çukurova geri adım atmadı, sahadan 64-50 galip ayrıldı. Çukurova'da Gray 23 sayı, 9 asistle maça damga vururken, Jones 11 sayı, 16 ribaundla double-double yaptı, Hayes de 17 sayıyla yıldızlaştı.

ÇUKUROVA MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYE: Bonner 8, Gray 23, Hayes 17, Jones 11, Asena 5, Sinem, Gökşen, Monika, Hollingsworth, January, Gamze

SPAR GİRONA: Cornelius 3, Etxarri 6, Gardner 5, Parra 6, Tolo 6, Araujo 8, Drammeh 4, Labuckiene 6, Murphy 4, Flores