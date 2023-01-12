Çukurova sakata geldi

Çukurova'da Bonner maça iyi başlarken, üst üste sayılarla temsilcimiz skoru 7-0 yaptı. İki güçlü takım karşı karşıya gelince skor bulmak kadar, savunmalar da ön plana çıktı. Elizabeth Williams bu mücadelede ilk kez forma giyerken, Çukurova 1. periyodu 12-11 geride tamamladı.

İkinci çeyreğe Çukurova iyi başlasa da Hayes'in sakatlığı her şeyi alt üst etti. Sopron'da Kunek de ilk yarıda belki sayı atamadı, ancak Hayes de çıktıktan sonra tüm konsantrasyon Gray'e yöneldi ve gelen yardımlar ve yapılan sertlikle yıldız ismimizin 5 sayıda kalmasını sağladı. İkinci çeyreğin sonlarında Bonner devreye girdi, ancak Sopron soyunma odasına 27-24 önde gitti.

Bu maçı kazanmanın anahtarı savunmaydı. Bunu Sopron kadar iyi yapan Çukurova, ikinci yarının başında ilk dört dakika rakibine sayı şansı tanımadı. Savunma iyiydi fakat Bonner ve Gray suskun kalıp, pota altından da Williams'tan katkı gelmeyince Sopron bunu iyi kullandı. Ev sahibi skoru 34-26 alınca mola geldi. Temsilcimiz son çeyreğe de 39-32 geride başladı.

Sinem ve Gökşen'in üçlükleri Çukurova'yı umutlandırsa da daha fazlasına yetmedi, Sopron mücadeleyi 51-44 kazandı. Temsilcimizde Hollingsworth 10 sayı, 10 ribaunt ile double-double yaptı.

Hayes şoku

Çukurova'nın en etkili isimlerinden biri olan Hayes ikinci çeyreğin başında şanssız bir sakatlık yaşadı. Topun çıkmasını engellemek isteyen yıldız oyuncu ayağı burkulunca acı içinde kendini yere bıraktı. İlk müdahalesi sahada yapılan Hayes'e kenarda da buz tedavisi uygulandı. Çukurova'nın yıldız ismi mücadelenin devamında süre alamadı.

SOPRON BASKET: Brooks 8, Fegyverneky 15, Kunek 4, Magbegor 5, Turner 8, Borondy, Czukor, Stankovic 11, Varga

ÇUKUROVA MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYE: Sinem 5, Bonner 10, Gray 9, Özge 3, Williams 1, Gökşen 2, Hayes 4, Hollingsworth 10, Gamze, Asena



