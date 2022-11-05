Çukurova ligde çok farklı!

Çukurova Mersin Yenişehir Belediyesi'nin ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki zirve yürüyüşü devam etti. Sezonun ilk maçında Fenerbahçe 'ye kaybettikten sonra 4'te 4 yaparak şampiyonluk iddiasını herkese gösteren Çukurova Basketbol, Melikgazi Kayseri Basketbol deplasmanında da farklı kazandı: 65-83.

Sezon başında kadrosuna kattığı ABD'li yıldızlarla mücadele ettiği her kulvarda kupayı hedefleyen konuk ekip mücadeleye hızlı başlarken, her geçen dakikada farkı artırdı. Fagbenle, Gökşen, Jones ve Sinem'in skorer oyunuyla mücadelenin ilk çeyreğini 28-16 üstün bitiren Çukurova, soyunma odasına da 42-26 önde gitti.

Rakibinin maça ortak olma çabalarını ikinci yarıda da sonuçsuz bırakan konuk ekip, mücadelenin son çeyreğine de 51-48 üstün başladı. Dördüncü çeyrek adeta sayı düellosuna dönerken, Çukurova Mersin Yenişehir karşılaşmayı 83-65 kazandı. Euroleague'de yaşadığı Sopron mağlubiyetinin ardından salonu dolduran basketbolseverlere teşekkür eden ve galibiyet sözü veren Çukurova, ligdeki başarılı sonuçlarına bir yenisini ekleyerek taraftarını sevindirdi.

MELİKGAZİ KAYSERİ: Weaver 21, Mısra 3, Hayes 18, Hatice 16, Feray 1, Sevgi 2, Zeynep 2, Eylül 2

ÇBK MERSİN YENİŞEHİR: Asena 6, Gökşen 13, Fagbenle 16, Boner 7, Jones 12, Gamze 9, Özge 5, Sinem 11, Halingsvorth 4