Çukurova, liderliği çok sevdi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Çukurova Mersin Yenişehir Belediye fırtınası hafta sonunda da dinmedi. Hafta içinde Çankaya Üniversitesi'ni deviren Çukurova, Beşiktaş HDI Sigorta deplasmanında da 92-87'lik skorla kazandı. Bu sonuçla konuk ekip 9. maçında 8. kez galip gelirken, siyah-beyazlılara da 7. mağlubiyetini yaşattı. Yıldızlar topluluğu kadrosuna bir de Dünya Kupası MVP'si Chelsea Gray'ın eklenmesiyle Çukurova gücüne güç kattı.

İlk çeyrekte iki takım da skor bulmakta zorlanmadı. Bu periyot 20-20 eşitlikle geçilirken, konuk ekibin skor yükünü çekenler ise Hayes-Jones-Gray üçlüsü oldu. 20 sayının 17'si bu isimlerden geldi. İkinci periyoda istediği gibi başlayamayan Çukurova artan farkı yıldızlarıyla eritti. Son dakikalarda Jones, Gray ve Sinem'in sayılarıyla fark 4'e kadar inerken konuk ekip soyunma odasına 47-43 geride gitti.

Üçüncü çeyrekte Çukurova'nın üçlük yağmuru vardı. Jones, Gray ve Gökşen'in sayıları skorun konuk ekibe dönmesini sağladı. Çukurova çeyrek sonunda müthiş bir geri dönüşe imza attı ve son 10 dakikaya 74-68 ile altı farklı önde başladı. Dördüncü çeyrekte rakibinin geri dönüş çabalarına anında cevap veren Çukurova Mersin Yenişehir Belediye sahadan 92-87 galip ayrıldı. Takımın yıldızlarından Jones, 28 sayı, 16 ribaunt ile Çankaya maçının ardından Beşiktaş deplasmanında da double-double yaparken, Çukurova'ya yeni katılan Dünya Kupası MVP'si Gray da 27 sayıyla yıldızlaşırken, 9 da asist yaptı.

BEŞİKTAŞ HDI SİGORTA: Evans 41, İrem Naz 3, Elif 15, Melek 8, Reimer 18, İnci 2

ÇUKUROVA MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYE: Sinem 5, Gray 27, Hayes 13, Jones 28, Asena 2, Gökşen 10, Holingsvorth 7

1.PERİYOT: 20-20, DEVRE: 47-43, 3.PERİYOT: 68-74