Endüstriyel ve ticari ısıtma pazarının lider markası Çukurova Isı, inovatif ürün ve hizmetleri ile yurt içinde ve yurt dışında çözüm ortağı olduğu projelere değer katmaya devam ediyor. Ürün portföyünde bulunan çevreci ısıtma teknolojileri ile işletmelere, operasyonel maliyetlerini düşüren çözümler sunan Çukurova Isı, enerji tasarrufunu, şirket ana felsefesi olarak benimsiyor.

Yüzde 50 daha tasarruflu

Isıtma sektöründeki köklü deneyimi ve tüketici beklentileri doğrultusunda geliştirdiği radyant ve elektrikli ısıtıcılar ile cafe & restoranlar ve endüstriyel tesislere bütçe dostu çözümler sunan Çukurova Isı, elektrik ve doğalgaz faturalarından yüzde 50’lere varan oranlarda tasarruf sağlıyor.

Amortisman süresi 1 ila 3 yıl

Çukurova Isı’nın GOLDSUN CPH Seramik Plakalı Radyant Isıtıcıları ile BLACKHEAT Borulu Radyant Isıtıcıları da sanayicilerin hem yeni tesis yatırımları hem de renovasyon projeleri için önemli avantajlar sunuyor. GOLDSUN CPH Seramik Plakalı Radyant Isıtıcılar ile BLACKHEAT Borulu Radyant Isıtıcılar, klasik ısıtma sistemlerinde olduğu gibi kurulumda boru, kanal gibi transfer elemanlarına ihtiyaç duymuyor. Bu nedenle ilk yatırım maliyeti, klasik sistemlere göre ortalama yüzde 25 ile yüzde 30 daha düşük oluyor. İşletme giderleri de klasik sistemlerden yüzde 50’lere varan oranlarda daha tasarruflu oluyor. Sistem, düşük işletme giderleri sayesinde 1 – 3 yıl kadar kısa bir sürede kendini amorti ediyor.

Fabrikaların yanı sıra; atölyelerin, depoların, camilerin, stadyumların, hangarların, fuar alanlarının, showroomların ve spor salonlarının ısıtmasında verimli çözümler sunan “Goldsun CPH ve BLACKHEAT uygulandığı alanları güneşin dünyayı ısıtması prensibiyle ısıtıyor. Isıtmanın güç olduğu; yüksek, büyük ve izolasyonu olmayan işletmelerde maksimum konfor sağlarken, ısıtma giderlerinden tasarruf sağlıyor.

Hem lokal hem de spot ısıtma imkanı

Kış soğuklarında rahat ettiren teknoloji “Goldsun CPH”, yüksek yüzey sıcaklığı ile çalıştırıldığı andan itibaren rejime girerek, anında ısıtma sağlıyor. “Goldsun CPH”, genel ısıtmanın yanı sıra istenen bölgelerde lokal (bölgesel) ve spot (noktasal) ısıtma da yapabiliyor. Böylece işletmelerin ek mesai saatlerinde yalnızca ısıtmaya ihtiyaç duyulan bölgede veya bölgelerde ısıtma yaparak, tasarruf sağlıyor. Aynı zamanda kişisel konforu maksimuma çıkaran “Goldsun CPH”, işletmede çalışan personelin, ortam şartlarından kaynaklı verim kaybı yaşamasının da önüne geçiyor.





Mimari açıdan her yapıya uygun sistem çözümleri

“Blackheat Borulu Radyant Isıtma Sistemleri” de endüstriyel tesislerin ısıtmasında yüksek verim sağlayan çözümler arasında yer alıyor. Çukurova Isı, borulu radyant ısıtıcılarla; yüksekliği 6 m ve üzeri olan, izolasyonu yetersiz ve hava değişimi çok olan kısacası ısıtmanın güç olduğu düşünülen endüstriyel tesisler ve işletmelerde son derece başarılı uygulamalar gerçekleştiriyor.

Mimari açıdan her yapıya uygun sistem çözümleri sunan Blackheat borulu radyant ısıtıcılar, aynı zamanda merkezi sıcak hava üflemeli sistemlere göre yüzde 30 – 50 oranlarında tasarruf sağlıyor. Bu sistemde radyant borunun içerisinde dolaşan gaz, ısısını boruya bırakıyor. Radyant borunun dış yüzey sıcaklığı ortalama 300 °C’ye kadar ulaşıyor. Böylece çok kısa sürede ve konforlu bir ısıtma sağlıyor. Ayrıca Blackheat’in reflektörlerinde zamana ve kirlenmeye bağlı verim kaybı da söz konusu olmuyor. Cihazlar uzun yıllar boyunca ilk günkü performansla çalışıyor.

Baca inşası problemi olmayan çevre dostu borulu radyant ısıtıcılar, ısıtma esnasında da hava sirkülasyonu yapmadan, tozsuz ve gürültüsüz çalışıyor. Kazan dairesi kullanılan ısıtma sistemlerindeki gibi enerjinin borular vasıtasıyla ısıtılacak mekâna transferi sırasında yaşanan kayıplar da söz konusu olmuyor.

Düşük kapasitelerde yüksek verim

Çukurova Isı’nın GOLDSUN elektrikli ısıtıcıları ve doğalgazlı radyant ısıtıcıları, piyasadaki muadillerinden çok daha verimli çözümler sunuyor. Böylece işletmeler, aynı ısıtmayı, daha düşük kapasiteli ısıtıcılarla çok daha ucuza temin etme imkânı yakalıyor.

11 kW’lık GOLDSUN seramik plakalı cihazla, farklı bir markanın 18 kW’lık cihazı kıyaslandığında termal kamera sonuçları, 11 kW gücündeki Goldsun ısıtıcının performansının, 18 kw gücündeki ısıtıcıdan daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Goldsun’ı piyasadaki elektrikli ısıtıcılardan ayrıştıran özelliklerinden bir diğeri de sahip olduğu yüksek yoğunluklu halojen ampul. Bu sayede Goldsun, standart rezistanslı elektrikli cihazlara göre yüzde 40 daha verimli ve daha az enerjiyle daha etkili bir ısıtma sağlıyor. Özel olarak dizayn edilen halojen ampul, harcadığı elektrik enerjisinin yüzde 99’nu ısıya dönüştürüyor. Çalıştırıldığı andan itibaren ampulün flaması 2250°C sıcaklığa ulaştığı için anında ve etkin ısıtma sağlıyor. Geniş açılı ısıtma teknolojisi ile ısıtıcının uzak mesafelerden dahi ısıtma yapmasına imkân sağlıyor.

Ücretsiz keşif ve projelendirme

Çukurova Isı, ileri ısıtma teknolojilerinin yanı sıra güçlü mühendislik altyapısı ile sunduğu; ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetleriyle de müşterilerini doğru sistem seçimi yapmaları konusunda destekliyor. 81 ili kapsayan bayi ağı ile sistem satışı öncesi cihazların kullanılacağı mekâna veya tesise giderek, keşif yapan Çukurova Isı, müşterileri için en konforlu ve en ekonomik çözümleri sunuyor. Örneğin, cafe & restoran için keşif çalışması yapılırken işletmenin sahip olduğu açık ve kapalı alanları da ayrı ayrı değerlendiriyor. Cafe ve restoranların kapalı alanlarında havayı ısıtabilmek için “Silversun sıcak hava üreticileri”ni kullanıyor. Çünkü radyant ısıtıcılar, önce cisimleri sonra dolaylı olarak havayı ısıtıyor. Ortamda ki ısı, homojen olarak sağlanamadığı için ısıtma konforunu bozuyor; ancak sıcak hava üreticisi, doğrudan havayı ısıttığı için çok daha konforlu bir ortam sağlıyor ve uygulama yapılan mekânın her yerinde aynı sıcaklık hissediliyor.

Açık alanlarda ise mekânın yapısına göre yani yükseklik, masa yerleşim planı, mahalin rüzgâr durumu, mekânın üstünde açılıp kapanan tente ya da sabit bir tavan olması veya olmaması durumu gibi detaylara göre proje hazırlıyor. Çukurova Isı, açık alanlarda ise Silversun Evo borulu radyant ısıtıcılar, GOLDSUN seramik plakalı radyant sistemler veya GOLDSUN’ın yüksek infrared ürünleri ile ısıtma yapıyor.

Yüzde 65 pazar payı

Radyant ısıtma pazarında yüzde 65 pazar payına sahip olan Çukurova Isı, müşteri deneyimine odaklanarak, pazar payını artırmaya devam ediyor.

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