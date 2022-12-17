Çukurova doludizgin

İlk çeyrekte özellikle ev sahibi sayı bulmakta zorlanırken, Çukurova'yı ise yıldızları taşıdı. Jones 9, Bonner 8 sayıyla ilk 10 dakikada skor yükünü çekerken, periyodu Çukurova 22-13 önde kapattı. İkinci periyotta Hayes de devreye girince fark arttı. Çukurova soyunma odasına 48-33 üstün gitti.

Günün yıldızı Bonner üçüncü çeyrekte de sayılarına devam ederken, Rize Belediye'nin geri dönüş çabaları sonuçsuz kaldı, Çukurova son 10 dakikaya 67-41 gibi farklı bir skorun avantajı ile başladı.

Dördüncü periyotta da hata yapmayan Çukurova Mersin Yenişehir Belediye sahadan 83-60 galip ayrıldı.

Konuk ekipte sadece Özge Özışık süre almazken Bonner 21 sayı, 11 ribaunt, Holingsvort de 10 sayı, 10 ribauntla double-double yaptı. Ayrıca Hayes 17, Jones 16, Gökşen de 11 sayıyla yıldızlaştı.

RİZE BELEDİYE: Cansu 6, Deniz 15, Sherrill 9, Elise 14, Sümeyye 8, Brennan 6, Eydina, Arzu 2

ÇUKUROVA MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYE: Asena 3, Gökşen 11, Hayes 17, Bonner 21, Jones 16, Gamze 2, Sinem 3, Holingsvort 10, Esra