Çukurova doludizgin
Başantrenör Ekrem Memnun ile macerasına Euroleague'de aldığı Spar Girona galibiyetiyle başlayan Çukurova Mersin Yenişehir Belediye, liderlik koltuğunda oturduğu ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de hız kesmedi, Rize Belediyesi'ni 83-60 yenerek 11. maçında 10. galibiyetine ulaştı.
İlk çeyrekte özellikle ev sahibi sayı bulmakta zorlanırken, Çukurova'yı ise yıldızları taşıdı. Jones 9, Bonner 8 sayıyla ilk 10 dakikada skor yükünü çekerken, periyodu Çukurova 22-13 önde kapattı. İkinci periyotta Hayes de devreye girince fark arttı. Çukurova soyunma odasına 48-33 üstün gitti.
Günün yıldızı Bonner üçüncü çeyrekte de sayılarına devam ederken, Rize Belediye'nin geri dönüş çabaları sonuçsuz kaldı, Çukurova son 10 dakikaya 67-41 gibi farklı bir skorun avantajı ile başladı.
Dördüncü periyotta da hata yapmayan Çukurova Mersin Yenişehir Belediye sahadan 83-60 galip ayrıldı.
Konuk ekipte sadece Özge Özışık süre almazken Bonner 21 sayı, 11 ribaunt, Holingsvort de 10 sayı, 10 ribauntla double-double yaptı. Ayrıca Hayes 17, Jones 16, Gökşen de 11 sayıyla yıldızlaştı.
RİZE BELEDİYE: Cansu 6, Deniz 15, Sherrill 9, Elise 14, Sümeyye 8, Brennan 6, Eydina, Arzu 2
ÇUKUROVA MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYE: Asena 3, Gökşen 11, Hayes 17, Bonner 21, Jones 16, Gamze 2, Sinem 3, Holingsvort 10, Esra