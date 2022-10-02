Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası sona erdi

Çukurova Cup'ın son gününde Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılayan Çukurova, normal süresi 71-71 biten müsabakayı 81-76 kazanarak, 3 galibiyetle turnuva birincisi oldu. İki başkent ekibini karşı karşıya getiren mücadelede ise Nesibe Aydın GSK, BOTAŞ'ı 68-55 mağlup etti.

Turnuvaya katılan takımların kaptanlarına; Servet Tazegül Spor Salonu ve Tenis Kompleksi Tesis Müdürü Berna Kulaç, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Mersin Temsilcisi Erdal Ceylan ve ÇBK Genel Koordinatörü Ender Ünlü tarafından şilt verildi. (DHA)