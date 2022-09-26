Çukurova Cup başlıyor

Servet Tazegül Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı turnuvada; Nesibe Aydın GSK, Hatay Büyükşehir Belediyespor, BOTAŞ Spor ve Çukurova Basketbol karşı mücadele edecek.

Hazırlık turnuvalarının önemine vurgu yapan ÇBK Başantrenörü Emre Vatansever, "Bu turnuva sezon öncesi çalıştıklarımızı, nerede olduğumuzu, ne yaptığımızı ve ne kadar iyi yaptığımızı görmenin testi olacak. Antrenmanlarda ne yaptıysak, üç maçta da bunları deneyeceğiz. Takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Turnuvanın maç programı şöyle;

29 Eylül Perşembe

16.00: Hatay Büyükşehir Belediyespor-Nesibe Aydın GSK

18.00: ÇBK-BOTAŞ

30 Eylül Cuma

16.00: BOTAŞ-Hatay Büyükşehir Belediyespor

18.00: Nesibe Aydın GSK-ÇBK

2 Ekim Pazar

13.30: Nesibe Aydın GSK-BOTAŞ

15.30: ÇBK-Hatay Büyükşehir Belediyespor