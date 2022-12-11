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Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: 0 - Eczacıbaşı Dynavit: 3

Misli.com Sultanlar Ligi onuncu hafta karşılaşmasında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, lider Eczacıbaşı Dynavit takımını konuk etti. Karşılaşma 3-0 Eczacıbaşı Dynavit in üstünlüğü ile tamamlandı.

11 Aralık 2022, Pazar 16:40 Son Güncelleme:
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Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: 0 - Eczacıbaşı Dynavit: 3

Salon: ASKİ Atatürk

Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli

Çukurova Belediyesi ADS: Angela, Alesia, Ceren Baysal, Lucia, Selin, Duygu, Alara (L), Pınar (L), Dilara, Burcu, Lena, Güldeniz,

Baş Antrenör: Mustafa Umut Uysal

Eczacıbaşı Dynavit: Boskoviç, Hande, Yasemin, Elif, Irina, Sinead, Aybüke (L), Simge (L), Defne, Samandağ, Yaprak,

Baş Antrenör: Ferhat Akbaş

Setler: (17-25), (20-25), (14-25)

Süre: 74 dakika (25, 26, 23) 

İHA

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