Ankara’da oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe ’yi geçerek tarihinde ilk kez en büyük kupayı müzesine taşıyan Çukurova Basket Yenişehir Belediyesi’nin başarılı ismi Asena Yalçın, şampiyonluk sonrasında kupayla verdiği pozu paylaşmış ve altına yazdığı ‘Messi işine bak kardeşim’ notuyla dikkatleri üzerine toplamıştı. Hem saha içi hem de saha dışındaki enerjisi ve pozitifliği ile dikkat çeken Asena, Milliyet’e samimi açıklamalar yaptı...





İlk olarak Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandıkları güne giden ve o andaki hislerini anlatan yıldız oyuncu, “Bu benim 2. kupamdı ve iki sevinci de burada yaşadım. Geçen yıl da Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’yi yenmiştik. İnsan ailesiyle bir şeyler yaptığında mutlu olur. Biz de burada bir aileyiz. Çalışan insanlar bize bunu hissettiyor. Onların mutluluktan gözlerinin yaşardığını görünce, bizim için kazanılan başarılar daha büyük gurur oluyor. Final öncesinde kötü bir haber aldık. En iyi oyuncumuzun gelmeyeceğini öğrendik. Bonner da Amerika’daydı. Ama sahaya çıkıp büyük karakter koyduk. Maç bitince inanamama durumunu yaşadım. Ama etrafıma baktığımda herkes sevinçten ağlıyor, birbirine sarılıyordu. Unutulmaz bir andı” dedi.

‘Fatih Terim paylaşımı’

Finalde Türk oyunculardan önemli katkı alındığını hatırlattığımız Asena, “Ben onunla ilgili de bir video paylaşmıştım. Fatih Terim’in Galatasaray ’ın UEFA şampiyonluk maçından önce bir konuşması vardı; ‘Allah yardımcınız olsun’ diye... Biz onu açtık Türkler olarak. ‘Haydi böyle çıkalım sahaya’ dedik. Tabii ki bu işin esprisiydi ama düşündüğümüzde ‘Mücadele edelim’ diye konuştuk aramızda. Geçen sene ligin final serisinde 4 tane önemli oyuncumuz sakattı ve kaybettik. Bizim için 30 farklar yemek utanç vericiydi. Daha fazla ne olacak ki diye düşündük ve herkes üzerine düşeni yaptı. Umarım performansımız böyle devam eder” diye konuştu.

Larkin ve Messi’nin yeri ayrı

Bir anda gündem olan kupalı fotoğrafı ve Messi paylaşımını da anlatan tecrübeli oyuncu, “Daha önce aynısını Shane Larkin için de yapmıştım. Messi ve Larkin’i ayrı seviyorum. Arabada giderken, Larkin gibi ayakkabılarımı koymuştum daha önce ama bu kadar gündem olmamıştı. Messi paylaşımımın bu kadar ses getireceğini beklemiyordum. Şampiyonluk sonrası oteldeydik. Gökşen benim oda arkadaşım, ‘hadi biz alalım kupayı dedik’ fotoğraf da çektirmek istedik. Sonra dedim ben bunu paylaşayım. Nasıl paylaşsam diye düşünürken de ‘Messi işine bak kardeşim’ yazdım. İlk başta tepki gelince kızarlar mı diye düşünmedim değil ama tepkiler güzeldi. Sonuçta eğlenceli bir şey olsun istedim. Güzel de oldu bence...” ifadelerini kullandı.

‘Atmosfer inanılmaz’

“Geçen yıl inanılmaz bir atmosferde Türkiye Kupası finali oynamıştık. Bu yıl da daha iyi olabilir. Aslında maça gelen kitle çok iyi. Aileler küçük çocuklarını alıp geliyor. Bu önemli bizim için. Sonuçta Mersin’i temsil ediyoruz. Bir daha böyle takım gelir mi, kimya aynı şekilde yakalanır mı bilinmez. Seyir zevki yüksek bir takımız. Bu oluşum daha fazlasını hak ediyor.”

‘Her kupadan istiyorum’

“Çukurova’da oynadığım sürede her kupadan bir tane kazanmak istiyorum. Euroleague ve lig şampiyonluğunu istiyorum. Bir Türkiye Kupası daha neden olmasın. Bireysel olarak tabii ki her sporcu gibi milli takıma tekrar seçilmeyi isterim. Bu hedeflere yakın olduğumu hissediyorum.”

‘Böylesi hiç yok’

Asena Yalçın, Çukurova Basketbol Kulübü’nün imkanlarının hiçbir yerde bulunmadığının da altını çizdi. Yalçın şöyle devam etti:

“Tesisler yapılıyor, yatırımlar oluyor ama burası farklı. İnsanların gelip görmesi lazım. Her şeyin ne kadar üst düzey düşünüldüğünün bilinmesi lazım. Başkan Serdar Çevirgen ve tüm çalışanlar biz sporculara burayı evlerinde gibi hissetsinler diye hazırlamış. Hepsine teşekkür ediyorum. Tam bir aile ortamı oluştu. Ben, Sinem, Esra geçen sene de buradaydık. Gökşen zaten buranın oyuncusu, bir tek geçen sene ayrılmıştı. Biz zaten burayı benimsedik. Aramıza yeni gelenler de bize dahil olunca, Özge ve Gamze gibi ortam daha da güzel hale geliyor.”

‘Euroleague başka seviye’

“Çok zor. Euroleague’de mücadele etmek ne Türkiye Ligi ne de Eurocup’la bir tutulabilir. Oranın sertlik seviyesi başka. Biz süperstar isimleri olan bir takımız, şampiyonluk için kurulduk ama herhangi bir takım gelip sizi yenebilir. Bu yüzden her maçı ciddiye almak lazım. Grubu ilk 4 içinde ve ne kadar yukarıda bitirirsek o kadar iyi olacak. İnşallah çapraz eşleşmeyi de geçer ve Final-Four’a gidebiliriz. Sonra da şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız. Bu takım o kupayı hak ediyor.”





‘Gray ile oynamak çok büyük şans’

“Gray ile oynamak konusunda son finalden bir örnek vereyim: 4-5 sayı öndeydik. Rakibimiz bir seri buldu ve öne geçti. Böyle bir lider bulunmasa oradan kalkmamız kolay olmazdı. Ama o ne gerekiyorsa onu yapıyor. Ribaunt alıyor, asist yapıyor, top çalıyor, sayı atıyor. Böyle bir liderle oynamak büyük bir şans. Ona ayrı bir paragraf açmak lazım. Zaten her yerde MVP...”

Asena Yalçın bitmek bilmeyen enerjisini şu sözlerle anlattı: “Ben saha dışında da gülen, eğlenen, hayattan keyif alan biriyim. Bu sahaya da yansıyor. Takım içindeki roller belli. Enerji vermek benim görevlerimden bir tanesi.” (Skorer)